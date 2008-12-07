В Крыму мужчина выпал с 5-го этажа
11:20, 07 декабря 2008Крым
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Состояние пострадавшего – тяжелое
55-летний мужчина при невыясненных обстоятельствах выпал с пятого этажа в Феодосии (Крым).
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, мужчина выпал с балкона собственной квартиры, которая находится на последнем этаже пятиэтажки.
Прохожие, которые видели падение, вызвали скорую помощь.
Медики предоставили первую помощь пострадавшему и госпитализировали его с травмами различной степени тяжести в травматологическое отделение Феодосийской больницы № 1.
"Состояние пострадавшего – тяжелое", - отметили в МЧС.
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