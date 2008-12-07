В Крыму мужчина выпал с 5-го этажа

55-летний мужчина при невыясненных обстоятельствах выпал с пятого этажа в Феодосии (Крым).

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, мужчина выпал с балкона собственной квартиры, которая находится на последнем этаже пятиэтажки.

Прохожие, которые видели падение, вызвали скорую помощь.

Медики предоставили первую помощь пострадавшему и госпитализировали его с травмами различной степени тяжести в травматологическое отделение Феодосийской больницы № 1.

"Состояние пострадавшего – тяжелое", - отметили в МЧС.