Украинский корвет «Тернополь» завершил дежурство для НАТО

Украинский корвет «Тернополь» завершил боевое дежурство в Средиземном море в рамках операции НАТО “Активные усилия”.

Как сообщает Управление пресс-службы Минобороны, корвет Военно-морских Сил Украины зашел в греческую военно-морскую базу «Суда-бей» для пополнения запасов продовольствия и топлива, а также для демонтажа аппаратуры связи и освещения надводной обстановки, которая была установлена на корабле в начале патрулирования.

Ожидается, что 7 декабря корабль выйдет из подчинения командующего военно-морского компонента Объединенных вооруженных сил НАТО «Юг» и возьмет курс к постоянному месту базирования – Севастополю.

В главную военно-морскую базу Украины корвет «Тернополь» планирует вернуться 10 декабря.

Справка. После террористических актов в США 11 сентября 2001 года НАТО на практике применило положение статьи 5 Вашингтонского договора. По просьбе США Альянс согласился на проведение в Средиземном море антитеррористической операции «Активные усилия». Практическая фаза операции началась 6 октября 2001 года.

Цель операции – борьба с терроризмом в пределах зоны проведения операции в Средиземном море путем предотвращения нелегальной перевозкой оружия и боеприпасов, противодействию незаконным перемещением людей и другой незаконной деятельности с использованием гражданских судов. Основные задания операции – патрулирование и контроль за перемещением кораблей в зоне проведения операции.

Украина стала второй после Российской Федерации страной – не членом НАТО, присоедившейся к операции «Активные усилия».