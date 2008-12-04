Памятник легендарному советскому летчику установят в Симферополе

Памятник дважды Герою Советского Союза, военному летчику Амет-хану Султану планируется установить к 225-й годовщине Симферополя.

Как сообщил сегодня пресс-центр мэрии Симферополя, планируется, что памятник будет установлен на площади Амет-хана Султана (район Центрального рынка).

«В ближайшее время будет объявлен конкурс на лучший проект памятника, – сообщил мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО. – И мы установим его (памяттник) либо к 9-му Мая, либо ближе ко Дню города. Это будет один из подарков горожанам к 225-летию Симферополя».

Желание принять участие в будущем конкурсе высказали симферопольские архитекторы Ибрагим и Зарема НАГАЕВЫ и Айдер БЕКИРОВ. Они уже подготовили проект памятника военному летчику.

Кроме того, в симферопольском аэропорту «Заводское» планируется установить МиГ-21 - советский многоцелевой истребитель, на котором, в числе многих, совершал вылеты Амет-хан Султан. Там же, если это будет возможно, создадут мини-экспозицию, посвященную легендарному летчику.

Справка. Амет-хан Султан (1920 - 1971) - дважды Герой Советского Союза, подполковник, заслуженный летчик-испытатель СССР, лауреат государственной премии. Участник ВОВ, летчик-истребитель, совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 и в составе группы - 19 самолетов врага. После войны поступил на работу летчиком-испытателем. Участник штурма «звукового барьера», испытывал первые реактивные самолеты МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19. За время работы участвовал в испытаниях 100 типов самолетов и их модификаций. Амет-хан Султан погиб в испытательном полете.