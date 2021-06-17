19 июня 2021 года во Львове состоится всеукраинский флешмоб по скандинавской ходьбе. Участники флешмоба должны одновременно в 10:00 стартовать в своем населенном пункте, сделав соответствующее селфи (фото) или видео. По итогам флешмоба будет установлен рекорд Украины по скандинавской ходьбе.

Все участники флешмоба получат диплом участника рекорда. В установлении рекорда примут участие участники со всей Украины, а также Италии, Польши, Беларуси и Казахстана.

Особенностью флешмоба станет участие в нем незрячих и слабовидящих людей, которые будут идти по Стрыйскому парку во Львове в тандеме с волонтерами – студентами и преподавателями кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела Львовского торгово-экономического университета (ЛТЭУ), который входит в систему COOP Украина. ЛТЭУ уже не первый год реализует комплексную программу по волонтерской деятельности и создание инклюзивного безбарьерной среды, благодаря чему образование в этом вузе могут получить люди с разными видами инвалидности. В частности, на волонтерских началах студенты образовательных программ "Туризм" и "Медицинский и оздоровительный туризм" вместе с преподавательским составом кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела ЛТЭУ периодически оказывают помощь лицам с инвалидностью.

Адрес: г. Львов, Стрыйский парк, центральный вход

Суббота, 19 июня 2021 года, 10:00

Тел.+38 096 660 22 41

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Автор: Иван Бойко