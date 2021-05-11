Хостинговая компания HOSTiQ.ua запустила уже второй грантовый конкурс «Помощь хвостикам».

Все мы часто видим на улицах Украины бездомных животных, которым хочется помочь, но не всегда для этого есть необходимые ресурсы и деньги. Чтобы таким зверькам чуточку лучше жилось, хостинговая компания HOSTiQ.ua запустила уже второй конкурс под названием «Помощь хвостикам», в рамках которого благотворительные организации и волонтеры имеют возможность выиграть $1000 на реализацию своего проекта помощи бездомным уличным животным.

Принять участие в конкурсе можно из любого города Украины. До 15.05 надо заполнить и отправить анкету, в которой описать ваш проект помощи бездомным животным. Подробнее об условиях конкурса читайте на странице.

Команда HOSTiQ выберет лучший проект и наградит его автора денежным призом в размере $1000 на его воплощение в жизнь. Авторы должны реализовать проект в ходе месяца после получения денег и представить отчет о затраченном бюджете.

Партнеры грантового конкурса: сеть магазинов электроники и бытовой техники «Фокстрот» и издательство «Ранок» выберут участников, которые получат дополнительные призы – ноутбук и корм для животных. Информационный партнер грантового конкурса – компания ZONE3000.

Чтобы сделать доброе дело, заполняйте анкету.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко