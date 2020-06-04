Процессное управление, бережливое производство и оптимизация являются компонентами, которые в сочетании формируют архитектуру успешной компании. Чтобы привести свой бизнес к системности, непрерывному развитию и масштабированию, необходимо сделать несколько важных шагов.

Онлайн-курс «Компания как система бизнес-процессов» - один из них. Это специализированное дистанционное обучение для руководителей и менеджеров предприятий разных отраслей, которое организовал Центр информационной поддержки бизнеса в г. Хмельницком (действует на базе ОО «Общественное движение «Нова экономическая политика»)

Курс поможет Вам отойти от восприятия бизнес-процессов как тяжёлой рутины, и взглянуть на них как на фундамент для реального развития компании.

С помощью полученных знаний вы гарантированно найдёте баланс и избавитесь от хаоса в процессах, выведя бизнес на новый уровень стабильности.

🗓 Продолжительность курса: 09 июня – 07 июля 2020.

🌐 Платформа ВУМ

🗒 Бесплатное участие.

Онлайн-курс предлагает работу в удобном и продуктивном формате:

✔ 4 модуля от тренера курса;

✔ 16 обучающих видео с теоретическими основами;

✔ 3 домашних задания - а по сути эксперимента по упорядочению бизнес-процессов – с детальным анализом каждого;

✔ 8 часов онлайн-обсуждений и практических примеров во время прямого общения с тренером на Zoom-сессиях;

✔ 1 час на финальное тестирование, чтобы закрепить знания.

✔ вдохновение философией баланса процессов в бизнесе.

Результат прохождения курса:

✔ Понимание кросс-функциональных процессов вашей компании.

✔ Понимание, как построить системную компанию и запустить циклы улучшения.

✔ Понимание основных инструментов анализа качества процессов и поиска ключевых узлов для трансформации.

✔ Понимание связи, стратегии, процессов, персонала и ИТ.

✔ Понимание подходов к диджитализации процессов.

Тренер курса

Ирина Латанская – эксперт по внедрению процессного управления, соосновательница консалтинговой компании LABRO Transformation Hub.

Успешно работала с компаниями UkrLandFarming, Будинок Іграшок, DVBank, MassMediaGroup, WPES, BackStage, Totum, Zammler, TOP Cosmetics, Dmutryk, Saga Development, Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК).

В программе – теория и практика о месте процессов в деятельности, процессы создания ценности для клиента, архитектуру бизнес-процессов, процессные показатели и объект управления, инструменты визуализации, анализа, диджитализация бизнес-процессов, а также другие важные детали, которые помогут упорядочить процессную систему компании.

Детали и регистрация – по ссылке:

https://www.facebook.com/events/3268154019861243/

Онлайн-курс организован Центром информационной поддержки бизнеса в г. Хмельницком, основанным на базе ОО «Общественное движение «Новая экономическая политика», в рамках инициативы #EU4Business при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

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