Онлайн-курс "Компания как система бизнес-процессов"
Процессное управление, бережливое производство и оптимизация являются компонентами, которые в сочетании формируют архитектуру успешной компании. Чтобы привести свой бизнес к системности, непрерывному развитию и масштабированию, необходимо сделать несколько важных шагов.
Онлайн-курс «Компания как система бизнес-процессов» - один из них. Это специализированное дистанционное обучение для руководителей и менеджеров предприятий разных отраслей, которое организовал Центр информационной поддержки бизнеса в г. Хмельницком (действует на базе ОО «Общественное движение «Нова экономическая политика»)
Курс поможет Вам отойти от восприятия бизнес-процессов как тяжёлой рутины, и взглянуть на них как на фундамент для реального развития компании.
С помощью полученных знаний вы гарантированно найдёте баланс и избавитесь от хаоса в процессах, выведя бизнес на новый уровень стабильности.
🗓 Продолжительность курса: 09 июня – 07 июля 2020.
🌐 Платформа ВУМ
🗒 Бесплатное участие.
Онлайн-курс предлагает работу в удобном и продуктивном формате:
✔ 4 модуля от тренера курса;
✔ 16 обучающих видео с теоретическими основами;
✔ 3 домашних задания - а по сути эксперимента по упорядочению бизнес-процессов – с детальным анализом каждого;
✔ 8 часов онлайн-обсуждений и практических примеров во время прямого общения с тренером на Zoom-сессиях;
✔ 1 час на финальное тестирование, чтобы закрепить знания.
✔ вдохновение философией баланса процессов в бизнесе.
Результат прохождения курса:
✔ Понимание кросс-функциональных процессов вашей компании.
✔ Понимание, как построить системную компанию и запустить циклы улучшения.
✔ Понимание основных инструментов анализа качества процессов и поиска ключевых узлов для трансформации.
✔ Понимание связи, стратегии, процессов, персонала и ИТ.
✔ Понимание подходов к диджитализации процессов.
Тренер курса
Ирина Латанская – эксперт по внедрению процессного управления, соосновательница консалтинговой компании LABRO Transformation Hub.
Успешно работала с компаниями UkrLandFarming, Будинок Іграшок, DVBank, MassMediaGroup, WPES, BackStage, Totum, Zammler, TOP Cosmetics, Dmutryk, Saga Development, Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК).
В программе – теория и практика о месте процессов в деятельности, процессы создания ценности для клиента, архитектуру бизнес-процессов, процессные показатели и объект управления, инструменты визуализации, анализа, диджитализация бизнес-процессов, а также другие важные детали, которые помогут упорядочить процессную систему компании.
Детали и регистрация – по ссылке:
https://www.facebook.com/events/3268154019861243/
Онлайн-курс организован Центром информационной поддержки бизнеса в г. Хмельницком, основанным на базе ОО «Общественное движение «Новая экономическая политика», в рамках инициативы #EU4Business при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.
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