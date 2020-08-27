Минкульт объявил программу Национальных круглых столов

26 августа Министерство культуры и информационной политики представило программу масштабного всеукраинского культурного диалога "Национальный круглый стол".

Об этом говорится в сообщении МКИП. Инициатива министерства предусматривает проведение семи круглых столов в разных городах Украины - Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах, Остроге, Кривом Роге и Полтаве.

Украинские ученые будут дискутировать о культуре, истории, религии, языке, философии, искусстве и экологии.

Модератор программы — Александр Доний, сомодератор — Игорь Козловский.

Координировать тематические круглые столы будут Анатолий Ермоленко, Иван Патриляк, Анастасия Разлуцкая, Павел Вышебаба, Константин Дорошенко и уже упомянутые Александр Доний и Игорь Козловский.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил, что программа "Национальный круглый стол" начнется 10 сентября в Киеве важной дискуссией на тему "Культура диалога".

"Было много разговоров о необходимости национальных круглых столов. Мы это сейчас делаем. Украинцы должны быть сильными и едиными!", - объявил старт программы министр.

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Автор: УНИАН