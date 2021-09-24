Уже в субботу в 20:20 на телеканале 1+1 состоится долгожданный показ второго эпизода грандиозного шоу Маскарад, в котором звездные команды соревнуются за победу, а самые обсуждаемые публичные персоны страны выступают в фантастических образах.

В этом сезоне суперзвезды демонстрируют свои скрытые таланты и поражают охотников и телезрителей яркими номерами.

Сегодня студию инфотенмент шоу "Тівй день" посетил звездный охотник из команды Игоря Ласточкина, певец Дантес, который поделился своими впечатлениями от проекта.

"В субботу мы вместе с Надей смотрели премьерный выпуск "Маскарада", и я очень удивился. Сидя в кресле охотника и думая только о том, кто скрывается в костюме, я не заметил многих деталей постановок. Поэтому, когда я смотрел эти номера еще раз - это был настоящий wow-эффект. - поделился певец. - Мои друзья говорили, что это очень легко сидеть в кресле и отгадывать. И действительно, например, многие сразу узнали, что в Мишке Тедди скрывается Михаил Поплавский, но когда он стоит перед тобой на сцене, то в твоей голове какая-то пустыня. Подсказки часто только путали меня. Могу сказать, что телезрителей ждет настоящий шок. Мы с командой не могли поверить в то, что некоторые звезды действительно участвуют и стоят сейчас перед нами".

Дантес рассказал, что в следующем эпизоде мы увидим выступления двух новых персонажей, одним из них будет Арлекин, который продемонстрирует очень неожиданный талант. Кроме того, певец рассказал, трудно работать на проектах в условиях строгой конфиденциальности: "Вчера к нам с женой приехала теща, которая пыталась узнать у меня, кто из звезд в каком костюме скрывается. Но я ответил ей, что не могу рассказывать. На самом деле на съемках все четко и регламентировано. К каждому из нас приставили стар-менеджера, без которого мы не можем свободно передвигаться по павильону. Если мы хотим куда-то отойти, то по рации стар-менеджер передает эту информацию, и мы ждем, пока охрана проверит, нет ли нигде персонажа, которого мы не должны увидеть".

Во втором эпизоде ​​Маскарада, который покажут в эту субботу, зрители увидят, как уже знакомых героев, так и новых персонажей. Впервые на сцену выйдут пушистый Бабай и изобретательный Арлекин. Откроет вечер дружелюбный Бабайка. По легенде шоу, Бабайка - это мифическое существо, которым родители пугают маленьких и непослушных детей, но на самом деле он добрый и искренний персонаж. Сказочный герой споет для зрителей, а его ближайшие друзья - дети помогут сделать на сцене настоящее шоу.

"Как настоящий Бабай я смог раскачать эту сцену. Во-первых, все думают, что я какой-то страшный монстр, но на самом деле я добрый и "няшний" Бабайка. Люблю шутить. Все знают, что я могу хорошо, "по-бабайски" зачитать, но на самом деле я умею петь так, как никто другой", - подсказал Бабайка.

Кто именно скрывается в уютном костюме, телезрители смогут отгадывать уже в субботу.

Выйдет на сцену и игривая Мавка, которая стала любимой героиней звездных команд и зрителей прошлого эпизода.

По легенде шоу, Мавка - дочь леса. Она является воплощением искренности и свободолюбия. Невероятная мультиинструменталистка сыграет сразу на четырех инструментах известную на весь мир украинскую композицию "Щедрик". Поддержит сказочную героиню хор маленьких девочек, которые создадут настоящую атмосферу таинства. Номер Мавки перенесет нас сразу в четыре времени года, а телеперсонаж очарует игрой на настоящих бокалах с водой.

Не пройдет вечер без таинственной Кошки, которая в прошлом эпизоде показала сложный акробатический номер. На этой неделе сексуальная кошечка поднимется под купол съемочной площадки и продемонстрирует опасный номер с прыжками на батуте. По легенде шоу, Кошка - это мудрая, игривая, немного хищная и безусловно сексуальная героиня. Она появилась еще в те далекие и дикие времена, когда планета Земля была юной. С тех пор и до сих пор Кошка - любимое создание людей. В древнем Египте их обожали в прямом смысле слова.

"Коты всегда уделяли мне много внимания. Дарили ошейники с бриллиантами и приглашали в лучшие рыбные рестораны. Хоть я и из бедной семьи, но им не удалось меня купить. Моей главной мечтой было иметь много пушистых котят", - подсказала обольстительная Кошка.

Какая суперзвезда скрывается в фантастическом персонажи, можно будет отгадать уже скоро.

Напомним, "Маскарад" - это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight".

Ведущим шоу стал Тимур Мирошниченко.

По правилам шоу, соревнуются за победу две звездные команды. Капитаном первой команды, которая в прошлом эпизода получила первые 10 баллов, стал Юрий Ткач, а в состав его тройки вошли телеведущая Маша Ефросинина и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Место капитана второго трио занял юморист Игорь Ласточкин, а его компаньонами стали примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык и певец Дантес.

В каждом эпизоде выступают пять загадочных героев. Звезды участвуют в "Липсинк батл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы относительно звезд, скрытых в сказочных образах. Победителя "Липсинк батл" определяют зрители в зале с помощью специального голосования. За одного верно разгаданного героя команды получают по 10 баллов. В каждом эпизоде звездные команды открывают имена двух суперзвезд в фантастических костюмах. К остальным трем героям следующего эпизода присоединятся еще двое новых.

В минувшую субботу звезды смогли угадать, что в образе яркого Попугаи из Рио скрывается ведущий "Сніданку. Вихідний" Александр Попов, а вот в Мишке Тедди скрывался "поющий ректор" Михаил Поплавский команды не угадали.

Смотрите шоу "Маскарад" каждую субботу на телеканале "1+1" в 20:20.

Автор: Григорий Бондарь