Малосольные огурцы - как приготовить хрустящие малосольные огурцы

Рецептов приготовления малосольных огурцов очень много, но есть среди них классические рецепты приготовления малосольных огурцов, которыми пользовались издавна.

Начинается пора огурцов, а это значит, что любители этого овоща могут баловать себя не только свежими, но и малосольными огурцами.

Рецептов как сделать малосольные огурцы существует множество. Вот некоторые из них:

Малосольные огурцы в банке:

Ингредиенты: огурцы (сколько поместится в трехлитровую банку); 5 зубчиков чеснока; 3 столовые ложки соли; небольшой пучок и 1–2 зонтика укропа; вода.

Приготовление: Вымойте огурцы и срежьте у них попки. Замачивать не обязательно. На дно хорошо помытой банки уложите укроп и очищенный чеснок (зубчики можно разрезать на 2–3 части). Набейте огурцы в банку так, как делаете при мариновании на зиму. Сверху положите укроп и всыпьте соль. Залейте всё это кипятком, закройте пластиковой крышкой. Хорошенько встряхните банку, чтобы распределить соль, а когда остынет, уберите в холодильник. Через 12–15 часов малосольные огурцы можно подавать к столу.

Малосольные огурцы в пакете:

Ингредиенты: 1 кг огурцов; 1 столовая ложка соли; 1 головка чеснока; по 1 пучку базилика и укропа; 2–3 горошины душистого перца; 5–7 горошин чёрного перца.

Приготовление: Вымойте огурцы. Если они успели полежать, залейте их на пару часов холодной водой. Если только с грядки, просто проколите в нескольких местах зубочистками. Помойте зелень, почистите чеснок и порежьте всё это, но не слишком мелко. Если домочадцы не жалуют базилик, используйте вишнёвые или виноградные листья. Положите зелень с чесноком на дно полиэтиленового пакета. Можно использовать пакеты для запекания: они прочнее. Сверху выложите огурцы. Перец горошком - чёрный и душистый - раздавите ножом, чтобы он отдал свой аромат. Посыпьте им и солью огурцы. Плотно закройте и потрясите пакет: ингредиенты должны перемешаться. Уберите пакет в холодильник на 3–5 часов, а лучше - на ночь.

Быстрые малосольные огурцы:

Ингредиенты: 1 кг огурцов; 2 головки чеснока; 1 столовая ложка соли; 1 столовая ложка оливкового масла; 1 чайная ложка яблочного уксуса; 1 чайная ложка сахара; пучок укропа.

Приготовление: Помойте молодые огурцы и срежьте у них попки. Переросшие овощи можно порезать кружками. Сложите огурцы в пакет, добавьте соль, сахар, уксус и оливковое масло. Очистите и натрите на тёрке чеснок. Пару зубчиков порежьте ножом, чтобы время от времени встречались крупные кусочки. Посыпьте огурцы чесноком и измельчённым укропом (или другой зеленью на ваш выбор). Завяжите и потрясите пакет, чтобы содержимое хорошенько перемешалось. Дайте огурцам постоять полчаса - и можете пробовать. Но лучше оставить их в холодильнике на 2–3 часа.

Хрустящие малосольные огурцы на минералке:

Ингредиенты: 1 кг огурцов; 1 литр несолёной минеральной воды с газом; 2 столовые ложки соли; 3 зубчика чеснока; небольшой пучок и 1–2 зонтика укропа и другая зелень по вкусу.

Приготовление: Хорошенько помойте маленькие пупырчатые огурцы и срежьте у них кончики с обеих сторон. Почистите и порежьте тонкими пластинами чеснок. На дно пластикового или стеклянного контейнера выложите веточки укропа и часть чеснока. Сверху плотно уложите огурцы и посыпьте их остатками чеснока. Если будете выкладывать огурцы в несколько рядов, пересыпайте чесноком и зеленью каждый. Растворите соль в минеральной воде и залейте ей огурцы. Рассол должен полностью закрывать их. Закройте контейнер крышкой и уберите в холодильник на 12–15 часов.

Малосольные огурцы в кастрюле:

Ингредиенты: 1 кг огурцов; 1 л воды; 1 столовая ложка соли; 1 чайная ложка сахара; 3 зубчика чеснока; по 1–2 листа смородины и хрена; небольшой пучок и 1–2 зонтика укропа; 1–2 лавровых листа; 5–7 горошин чёрного перца.

Приготовление: Огурцы будут солиться всего сутки, поэтому они должны быть маленькими, молодыми, с тонкой кожицей. Хорошенько вымойте овощи и замочите их в прохладной воде на 2–3 часа. После этого срежьте попки и при желании порежьте огурцы на четыре части. Приготовьте рассол: вскипятите воду вместе с сахаром и солью. Остудите. На дно трёхлитровой кастрюли положите мытые листья смородины и хрена, укроп, очищенные зубчики чеснока. Сверху плотно уложите огурцы. Залейте рассолом, добавьте лавровый лист и перец горошком. Накройте перевёрнутой тарелкой и поставьте на неё что-нибудь тяжёлое. Уберите в холодильник - через день можно пробовать.