Известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире приготовит плов с мидиями

Завтра известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире будет готовить плов с мидиями.

Трансляцию можно посмотреть на личной странице Либкина на Facebook. Эфир стартует 6 июня в 11:30.

«Я всегда говорил, что это особенный одесский обед, который мужчина должен готовить для любимой женщины. Ведь подготовка к приготовлению занимает кучу времени и требует терпения. Каждую ракушку нужно очистить ножом и промыть. Для плова подойдут мидии любого, но желательно одинакового размера», - рассказывает Савва Либкин.

Прямой эфир будет проходить в одесском ресторане «Дача» (Французский б-р, 85). После эфира гости заведения смогут заказать и попробовать плов с мидиями.

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