Известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире приготовит плов с мидиями
11:30, 06 июня 2020Разное
12 0
Завтра известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире будет готовить плов с мидиями.
Трансляцию можно посмотреть на личной странице Либкина на Facebook. Эфир стартует 6 июня в 11:30.
«Я всегда говорил, что это особенный одесский обед, который мужчина должен готовить для любимой женщины. Ведь подготовка к приготовлению занимает кучу времени и требует терпения. Каждую ракушку нужно очистить ножом и промыть. Для плова подойдут мидии любого, но желательно одинакового размера», - рассказывает Савва Либкин.
Прямой эфир будет проходить в одесском ресторане «Дача» (Французский б-р, 85). После эфира гости заведения смогут заказать и попробовать плов с мидиями.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter