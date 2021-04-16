Пока местным жителям удалось физически отстоять и облагородить парк, но самый главный этап борьбы разворачивается в Хозяйственном суде Киева.

Жители Днепровского района Киева вынуждены самостоятельно бороться с застройщиком, который планирует уничтожить очередную зеленую зону на улице Жмаченко, 20.

Захватить лакомый участок земли компании "Интергал-буд" помогает церковная община "Христианская надежда", сообщают Kyiv LIVE Новини.

Уже несколько лет местные жители борются с попытками захватить участок соснового леса, который 16 лет находился в аренде у церковной организации, после чего КГГА присвоило ему статус парка.

Активисты объясняют, что представители церкви на словах декларируют самые благие намерения. Дескать, в "благодарность" за передачу участка застройщик поможет им с ремонтом существующего здания, а также рядом построит реабилитационный центр.

"Застройщик подписал договор с пастором Решетинским, в обмен на застройку, хотя целевое назначение земли не позволяет тут строить жилье", – объясняет местный житель Иван.

В действительности же, строительная компания "Итергал-Буд" намерена возвести тут огромный жилой комплекс из восьми (!) высоток. Люди показывают генплан будущего строительства, которое может полностью уничтожить три гектара соснового леса.

Борьба местных жителей за парк в самом разгаре. Когда в минувшие выходные утром люди с детьми вышли на уборку парка, то тут же появились "титушки". Увидев, что убирать сухостой, мусор, упавшие деревья, устанавливать таблички и урну с пакетами для уборки за собаками вышло более ста неравнодушных местных жителей, незваные гости ретировались.

"Как мы не выходим на мероприятия, так обязательно церковь нанимает титушек, которые запугивают людей, мол у вас ничего не получится", – рассказывает Андрей Меженко, руководитель общественной организации "Парк Жмаченко". Ее создали жители ближайших домов для защиты соснового леса.

Пока местным жителям удалось физически отстоять и облагородить парк, но самый главный этап борьбы разворачивается в Хозяйственном суде Киева. Именно через суд представители церкви и застройщика стараются отменить решение КГГА о присвоении зеленой зоне статуса парка. Рассмотрение дела по сути назначено на 28 апреля и люди собираются активно отстаивать свою позицию.

Местные жители говорят, что их ресурсы несопоставимы с возможностями "Интергал-Буда", который может "продавливать" нужное ему решение всеми способами, ведь на кону огромная прибыль.

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Автор: Иван Бойко