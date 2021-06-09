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Приглашаем вас присоединиться к ежегодной пресс-конференции Bosch Group в Украине, которая состоится в онлайн-формате завтра, в четверг, 10 июня 2021 в 11:00.

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В течение трансляции ТОП-менеджмент компании обнародует ключевые показатели работы в 2020-2021 годах:

объем продаж в 2020 году;

основные направления, в которых были сосредоточены усилия и ресурсы компании;

развитие инновационного бизнеса Bosch в Украине;

проекты корпоративной социальной ответственности

В 2020 году компании Bosch в Украине, как и большинству бизнесов, пришлось работать в условиях "новой реальности". Компания быстро перешла на дистанционную работу, предоставив работникам все необходимое для этого, а также обеспечила непрерывное общение с клиентами, запустила новые услуги и онлайн-тренинги.

Подразделение Автомобильные запчасти и оборудование представило пополнение в линейке автооборудования.

Бизнес-сектор Энергетические и строительные технологии активно внедрял инновации в направлении пожарной безопасности и аварийного оповещения, которые базируются на передовых технологиях.

Департамент Отопительные системы запустил большой проект регионального масштаба. В текущем году департамент сфокусирует свою деятельность в четырех направлениях: индустрия, коммунальное хозяйство, жилищное и коммерческое строительство.

Подразделение Индустриальные и мобильные технологииBosch Rexroth отмечает высокую активность заказчиков из аграрного сектора, особенно в сегменте запчастей для сельскохозяйственной и строительной техники.

Подразделение Электроинструменты (бизнес-сектор Потребительские Товары) сделал основой своей работы в 2020 году три основных фактора: ориентированные на пользователя инновации, многоканальную стратегию для целевых групп и последовательное управление брендом.

Внедрение инноваций стало одной из ключевых целей Bosch на 2021 год. Компания постоянно анализирует возможность использования новейших технологий на рынке Украины. Новое направление направлено на вывод на локальный рынок продуктов и услуг на основе AIoT. В течение конференции будет анонсирован один из первых AIoT-продуктов Bosch.

Корпоративная и социальная ответственность – одно из приоритетных устойчивых направлений в компании. Именно поэтому особое внимание было уделено поддержке друзей и партнеров, находящихся в зоне риска. Также с начала карантина количество корпоративных мотивационных программ для персонала увеличилось.

Перспективы компании на 2021 год и стратегический курс предусматривают преодоление последствий глобальной пандемии, воплощение инновационных проектов и объединенные усилия по борьбе с изменением климата.

Все абсолютные цифры и проценты финансовых результатов, подробности проектов и разработок будут объявлены первыми лицами компании непосредственно на прес-мероприятии.

Будем ждать вас!

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Автор: Иван Бойко