В Киеве маршрутка столкнулась с ЗИЛом (фоторепортаж)
14:45, 15 февраля 2008Разное
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Грузовик "подрезала" легковушка
В Киеве на улице Жукова столкнулись пассажирский "Богдан" и "ЗИЛ". По словам очевидцев, лихач на легковушке "подрезал" грузовик, в результате чего "ЗИЛ" резко развернуло и выбросило на встречную полосу движения. Водитель "ЗИЛа" не смог увернуться от "Богдана".
К счастью, никто из водителей и пассажиров автобуса не пострадал, сообщает Магнолия ТВ . А вот машинам повезло менше.
Фото Магнолии ТВ
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