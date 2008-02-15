В Киеве маршрутка столкнулась с ЗИЛом (фоторепортаж)

В Киеве на улице Жукова столкнулись пассажирский "Богдан" и "ЗИЛ". По словам очевидцев, лихач на легковушке "подрезал" грузовик, в результате чего "ЗИЛ" резко развернуло и выбросило на встречную полосу движения. Водитель "ЗИЛа" не смог увернуться от "Богдана".

К счастью, никто из водителей и пассажиров автобуса не пострадал, сообщает Магнолия ТВ . А вот машинам повезло менше.

Фото Магнолии ТВ