В Киеве маршрутка столкнулась с ЗИЛом (фоторепортаж)

14:45, 15 февраля 2008
Разное
1772 0

Грузовик "подрезала" легковушка 

В Киеве на улице Жукова столкнулись пассажирский "Богдан" и "ЗИЛ". По словам очевидцев, лихач на легковушке "подрезал" грузовик, в результате чего  "ЗИЛ" резко  развернуло и выбросило на встречную полосу движения. Водитель "ЗИЛа" не смог увернуться от "Богдана".

К счастью, никто из водителей и пассажиров автобуса не пострадал, сообщает Магнолия ТВ .  А вот машинам повезло менше.

Фото Магнолии ТВ

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter