Земляки написали песню для Ани Лорак на «Евровидение-2008»

Черновчане создали песню для своей землячки - певицы Ани ЛОРАК на конкурс «Евровидение-2008».

Как передает корреспондент УНИАН, идея создать песню возникла у режиссера областного Театра кукол Руслана НЕУПОКОЕВА. Он написал текст на английском языке, а композитору и актеру Театра кукол Евгению СТОЛЯРУ предложил написать музыку.

В песне звучат буковинские этнические мотивы. Это лирическое произведение европейского формата с буковинскими мотивами под названием «Save the dream» («Сохрани мечту»).

«Когда я впервые услышал о конкурсе песни для Ани ЛОРАК на «Евровидении», то подумал: почему бы не попробовать себе?», – рассказал местной газете «Молодий буковинець» Р.НЕУПОКОЕВ. По его словам, песня о том, что «мечта жива, ее нужно хранить, и тогда она всегда будет вести вас вперед».

По словам Е.СТОЛЯРА, перед тем, как писать музыку, он приобрел диск с песнями Ани ЛОРАК, чтобы определить диапазон ее голоса. «Я создавал мелодию с помощью специальных компьютерных программ. Здесь задействованы барабаны, бас, а также скрипка, свирель и цимбалы. Думаю, Ани ЛОРАК как настоящей буковинке мелодия должна быть близкой. Слышал, что песню для нее написал даже Филипп КИРКОРОВ. Хотелось бы с ним посоревноваться», - сказал музыкант.

«Save the dream» уже передали певице и ожидают ее реакции на песню.