Ющенко просит таможенников не прятаться по больничным (добавлены фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал таможенников не препятствовать кадровым ротациям в ведомстве, «убегая на больничный»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в ходе сегодняшнего заседания коллегии Государственной таможенной службы Украины.

«Пришло новое руководство, безусловно, формируется новая кадровая политика. Я бы хотел обратиться ко всем, кого это касается, дайте возможность по-новому сформировать политику в данном вопросе. Кого бы это ни касалось, имейте честь, не убегайте на больничный, не прячьтесь от работы. Разберитесь так, как это требуется в такого рода вопросах разбираться служащим, сотрудникам одной структуры», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Нам не нужно подавать примеры к тому, чтобы затягивать организацию работы той или иной таможни на недели, а то и на месяцы», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что основными качествами украинского таможенника должны быть нравственность и профессионализм. «Мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые работают в таможенной службе, понимали, что они представляют наше государство, - отметил В.ЮЩЕНКО. - Мне бы не хотелось украинскую таможню видеть ..., даже внешне, ... чтобы она напоминала средневековье”.

В.ЮЩЕНКО сказал, что посетил коллегию с тем, чтобы призвать Гостаможслужбу “сделать все для того, чтобы с приходом нового руководства таможни государство почувствовало, что таможня намного эффективней может работать».

Как сообщал УНИАН, председателем Государственной таможенной службы Украины 24 декабря 2007 года был назначен Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. После назначения он заявил, что по результатам работы таможен в январе 2008 года может быть изменен руководящий состав таможен.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН