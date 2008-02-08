Злоумышленники сломали бейсбольную биту... о спину милиционера

В Кременчуге Полтавской области совершено нападение на милиционера.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, автомобиль 22-летнего лейтенанта милиции, которій находился был на служебном задании и уже возвращался в управление УБОП, неожиданно подрезала иномарка, из которой выскочили двое мужчин с бейсбольной битой в руках. Неизвестные начали избивать битой милиционера, несмотря на его заявления, что он является сотрудником милиции. Бита сломалась о спину милиционера. Один из нападавших вытащил пистолет и приставил к спине милиционера, угрожая расправой.

Во время инцидента у милиционера зазвонил мобильный телефон и он успел прокричать в трубку коллегам, что его избивают. Работники милиции прибыли на помощь, так как знали, где находится их коллега. Однако нападавшие приставили к затылку лейтенанта дуло пистолета и не реагировали на требования стражей порядка освободить милиционера. Только после переговоров его удалось освободить и доставить в больницу, а нападавших - задержать.

«Я беру это дело на личный контроль. Я сделаю все возможное, чтобы виновные понесли полную ответственность за произошедшее. В настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 296 ч. 2 Криминального кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц»,- заявил начальник УБОП в Полтавской области полковник Александр ПЛУЖНИК.