В Одессе троллейбус смял легковушку и вышиб двери в банк
14:11, 07 февраля 2008Разное
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Есть пострадавшие
Сегодня утром в Одессе троллейбус, совершавший рейс по маршруту №1, протаранил стену офиса «ПроКредит Банка» на улице Бунина, 33.
Как передает корреспондент УНИАН, наезд на офис был вызван попыткой водителя троллейбуса предотвратить столкновение с легковым автомобилем, внезапно выехавшим из переулка Красный на улицу Бунина. Однако избежать аварии не удалось. Вследствие столкновения с легковушкой троллейбус выехал на встречную полосу и смял один из припаркованных у обочины автомобилей.
Остановить машину водителю не удалось, пока троллейбус не столкнулся на тротуаре со стеной банковского учреждения и вышиб двери офиса.
Госпитализированы две пассажирки троллейбуса.
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