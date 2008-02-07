В Одессе троллейбус смял легковушку и вышиб двери в банк

Сегодня утром в Одессе троллейбус, совершавший рейс по маршруту №1, протаранил стену офиса «ПроКредит Банка» на улице Бунина, 33.

Как передает корреспондент УНИАН, наезд на офис был вызван попыткой водителя троллейбуса предотвратить столкновение с легковым автомобилем, внезапно выехавшим из переулка Красный на улицу Бунина. Однако избежать аварии не удалось. Вследствие столкновения с легковушкой троллейбус выехал на встречную полосу и смял один из припаркованных у обочины автомобилей.

Остановить машину водителю не удалось, пока троллейбус не столкнулся на тротуаре со стеной банковского учреждения и вышиб двери офиса.

Госпитализированы две пассажирки троллейбуса.