Есть такая ”хлебная” должность: сельский голова
Он упрямо не берет мобильный последней модели, если только на экране не высветился знакомый или нужный номер. По вечерам он уединяется с доверенными депутатами в приват-комнате шинка, оформленного на его шурина, чтоб разработать план следующей сессии, чтобы голосование было как по маслу...
МнениеК местным выборам 2006 года подавляющее большинство жителей сел были убеждены, что депутаты назначаются, а само депутатство ассоциировалось прежде всего с медлительным заполнением актов материально-бытового состояния и неблагодарным посредничеством в семейных дрязгах.
По ту сторону 100-километровой зоны вокруг Киева так оно по большей части и осталось. Однако не в пристоличных селах, на полях которых рожь и капуста окончательно уступили место как котеджной, так и несистемной застройке. Чиновники пристоличних райгосадминистраций уже шутят между собой: "А зачем нам управление сельским хозяйством?". Сообщение в районной газете о рекордных надоях на молочнотоварной ферме в селе, где стоимость сотки перепрыгнула 15-тысячный у.е.-порог, вызывает ощущение сюрреализма. Как и сама ферма.
Быть сегодня сельским головой в пристоличном округе - ноша не из легких. Конечно, если он/она не принадлежит к той категории индивидуумов, определение которых госпожа Ирэна Кильчицкая так метко дала в недавней интернет-конференции : "Мне практически не бывает стыдно".
Среднестатистического сельского голову населенного пункта в радиусе 30 километров от Киева все хотят. Он с черного хода заходит в сельсовет, потому что уже на крыльце его/ее ожидает рассвирепевшая толпа коренных жителей села, возмущенных тем, что землю "раздают всем заезжим, а не нам". Он упрямо не берет мобильный последней модели, если только на экране не высвечивается знакомый или нужный номер. Статистика неумолима: каждый третий из тех, кто звонит по телефону, является помощником нардепа. Два дня из пяти он проводит в правоохранительных органах, поскольку по поводу последнего раздела пяти гектаров земель запаса поступило триста восемнадцать жалоб во все инстанции от всех, кому не хватило. По вечерам он уединяется с доверенными депутатами в приват-комнате шинка, оформленного на его шурина, чтоб разработать план следующей сессии, чтобы голосование было как по маслу и не возникало лишних вопросов.
Это тяжелая и изнурительная работа, однако уже сегодня, едва лишь привидение местных выборов начало слоняться по Украине, отбор на нее поставлен на серьезную и профессиональную основу. Автор имеет основания утверждать, что в пригородных селах начался кастинг претендентов на должности сельских председателей. Интересно, что в роли рекрутеров выступают не политические партии, а компании, которые торгуют землей (хотя провести четкий водораздел между первыми и вторыми, особенно, на Киевщине, достаточно сложно). Успешному претенденту обещана полноценная финансовая поддержка, логистическое сопровождение предвыборной кампании и собственно гонок, и главное - судебная защита. В списках фигурируют как действующие председатели, так и перспективные кандидаты. Если ты выходец из села - это бесспорный плюс. Села и поселки городского типа с обеих сторон трасс - это голубые фишки.
Возможно, если вы родились в Гореничах или Калиновке, Красиливке или Петрушках, у вас есть шанс. Только не ищите объявления о кастинге в "Авизо".
Игорь Шпак