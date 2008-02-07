Есть такая ”хлебная” должность: сельский голова

Мнение К местным выборам 2006 года подавляющее большинство жителей сел были убеждены, что депутаты назначаются, а само депутатство ассоциировалось прежде всего с медлительным заполнением актов материально-бытового состояния и неблагодарным посредничеством в семейных дрязгах.

По ту сторону 100-километровой зоны вокруг Киева так оно по большей части и осталось. Однако не в пристоличных селах, на полях которых рожь и капуста окончательно уступили место как котеджной, так и несистемной застройке. Чиновники пристоличних райгосадминистраций уже шутят между собой: "А зачем нам управление сельским хозяйством?". Сообщение в районной газете о рекордных надоях на молочнотоварной ферме в селе, где стоимость сотки перепрыгнула 15-тысячный у.е.-порог, вызывает ощущение сюрреализма. Как и сама ферма.

Быть сегодня сельским головой в пристоличном округе - ноша не из легких. Конечно, если он/она не принадлежит к той категории индивидуумов, определение которых госпожа Ирэна Кильчицкая так метко дала в недавней интернет-конференции : "Мне практически не бывает стыдно".

Среднестатистического сельского голову населенного пункта в радиусе 30 километров от Киева все хотят. Он с черного хода заходит в сельсовет, потому что уже на крыльце его/ее ожидает рассвирепевшая толпа коренных жителей села, возмущенных тем, что землю "раздают всем заезжим, а не нам". Он упрямо не берет мобильный последней модели, если только на экране не высвечивается знакомый или нужный номер. Статистика неумолима: каждый третий из тех, кто звонит по телефону, является помощником нардепа. Два дня из пяти он проводит в правоохранительных органах, поскольку по поводу последнего раздела пяти гектаров земель запаса поступило триста восемнадцать жалоб во все инстанции от всех, кому не хватило. По вечерам он уединяется с доверенными депутатами в приват-комнате шинка, оформленного на его шурина, чтоб разработать план следующей сессии, чтобы голосование было как по маслу и не возникало лишних вопросов.

Это тяжелая и изнурительная работа, однако уже сегодня, едва лишь привидение местных выборов начало слоняться по Украине, отбор на нее поставлен на серьезную и профессиональную основу. Автор имеет основания утверждать, что в пригородных селах начался кастинг претендентов на должности сельских председателей. Интересно, что в роли рекрутеров выступают не политические партии, а компании, которые торгуют землей (хотя провести четкий водораздел между первыми и вторыми, особенно, на Киевщине, достаточно сложно). Успешному претенденту обещана полноценная финансовая поддержка, логистическое сопровождение предвыборной кампании и собственно гонок, и главное - судебная защита. В списках фигурируют как действующие председатели, так и перспективные кандидаты. Если ты выходец из села - это бесспорный плюс. Села и поселки городского типа с обеих сторон трасс - это голубые фишки.

Возможно, если вы родились в Гореничах или Калиновке, Красиливке или Петрушках, у вас есть шанс. Только не ищите объявления о кастинге в "Авизо".

Игорь Шпак