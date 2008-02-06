«Ниссан» врезался в автобус: есть пострадавшие

Во вторник в 10.50 поблизости с. Ребедайливка Кам`янского района Черкасской области на 228-ом км. автотрассы "Киев - Знаменка" автомобиль "Ниссан" выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом "ПАЗ".

Как сообщили УНИАН Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в автобусе находилось 25 пассажиров. В результате ДТП пострадало двое пассажиров, которые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 13 человек и 122, - травмированы.