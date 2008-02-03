Впервые поймана огромная слоновая землеройка (фото)

Зоологи нашли в Танзании новый вид млекопитающих, относящийся к семейству прыгунчиковых, или слоновых землероек. Неизвестный ранее зверь - самый крупный в данном семействе, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Прыгунчики (Macroscelididae) - семейство прыгающих африканских насекомоядных, до сих пор насчитывавшее 15 видов. Новый вид - Rhynchocyon udzungwensis - исследователи назвали серомордым прыгунчиком (grey-faced sengi).

Представители этого вида - самые крупные в семействе. Они достигают массы 700 граммов, что на 25 процентов больше, чем масса самых крупных особей других видов. Пока известно только две популяции этого вида, обитающие на территории около 300 квадратных километров.

Серомордый прыгунчик впервые был заснят на пленку в 2005 году автоматической камерой, установленной в горах Удзунгва. В 2006 году ученые поймали четырех особей и провели ряд наблюдений. Статья, описывающее открытие нового вида, появится в февральском выпуске журнала Journal of Zoology.

Предпоследний из известных видов прыгунчиков был открыт более 120 лет назад. Исследователи причисляли их к землеройкам и из-за длинного гибкого носа, похожего на хобот, назвали слоновыми землеройками. Последние данные молекулярного анализа, однако, показали, что генетически прыгунчики ближе к слонам, чем к землеройкам, так как вместе со слонами входят в надотряд Afrotheria.