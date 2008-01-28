Польша должна компенсировать ущерб, нанесенный ситуацией на границе

Украинская Отраслевая организация работодателей транспорта требует от Министерства транспорта и связи обратиться в Минэкономики и МИД для решения с Польшей вопроса компенсации ущерба, нанесенного украинским перевозчикам, компаниям-экспортерам и импортерам в результате ситуации, сложившейся на украинско-польской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил представитель организации, председатель регионального Совета АсМАП (Ассоциация международных автоперевозчиков) Киевской области Валерий ЧЕРНЕНКО.

«Наше требование: обратиться в Минэкономики, МИД с просьбой собрать информацию относительно нанесенных убытков и выставить финансовые санкции польскому правительству относительно компенсации нанесенного ущерба», - завил он.

По его словам, на сегодняшний день фактически блокирована экономика государства, которое отрезано от Европы. «Если взять соответствие экономического оборота между Украиной и ЕС, то 80% грузопотоков идет именно через Польшу. Поэтому на сегодняшний день можно говорить о существовании экономической блокады нашего государства», - сказал он.

По мне нию В.ЧЕРНЕНКО, данные вопросы необходимо решать на межгосударственном уровне. «Это вопрос польских таможенников, он в свое время не был решен - не смогли найти взаимопонимание польские таможенники и Минэкономики относительно повышения зарплаты и условий труда, оно возникло не сегодня и не вчера», - сказал он.

Относительно размера убытков он сослался на данные в СМИ – в целом, 50-60 млн. грн. в день. Более точные расчеты будут позже, сказал В.ЧЕРНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, после присоединения Польши к Шенгенской зоне 21 декабря 2007 года на украинско-польской границе значительно осложнилась ситуация с пересечением границы грузовыми автомобилями. С обеих сторон границы собрались огромные очереди.

Среди причин очередей – усиление мер безопасности в связи с присоединением Польши к Шенгенской зоне и дефицит кадров в Польской таможенной службе.

26 января Гостаможслужба рекомендовала автоперевозчикам ограничить перевозку через украинско-польскую границу. «Мы обращаемся к субъектам внешнеэкономической деятельности и автоперевозчикам с просьбой пересмотреть поставки товаров, чтобы не делать заложниками водителей», - отметил директор департамента организации таможенного контроля Гостаможслужбы Сергей СЁМКА.

Кроме того, по его словам, если договоры о поставке грузов подобное позволяют, необходимо модифицировать сроки перевозок. «В отдельном случае, есть рекомендации изменить маршруты перевозок с учетом словацкой или венгерской границ», - сказал он.

По словам С.СЁМКИ, ситуация на границе не улучшается, а в некоторых случаях становится хуже. Причем это касается не только пункта пропуска «Ягодин – Дорохуск», но и других пунктов на границе с Польшей – «Краковец-Корчова», «Рава-Русская – Гребенне», «Шегини – Медика», «Смильница – Кросценко», «Устилуг – Зосин». Как отметил С.СЁМКА, такая ситуация вызвана тем, что в пунктах пропуска Польши вместо десятков работников работают единицы. Он также сообщил, что на сегодняшний день из-за очередей на границе государственный бюджет ежедневно не досчитывается 40-50 млн. грн. поступлений.