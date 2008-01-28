Трое милиционеров приняли роды на улице Одессы

Из-за опоздания машины скорой медицинской помощи инспекторы патрульной службы Одессы приняли сегодня утром роды у жительницы микрорайона Чубаевка прямо на улице.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей областного управления МВД Украины в области

Как уточнила руководитель ЦОС, «неизвестный гражданин вызвал патрульную группу звонком по спецлинии «02», сообщив, что на одной из улиц микрорайона слышны женские крики. Прибыв через несколько минут на место происшествия, сотрудники милиции обнаружили на обочине улицы женщину в спортивном костюме, у которой начинались роды».

Правоохранители вызвали машину скорой помощи, однако медики опаздывали, и роды пришлось принимать людям в погонах. У женщины родилась девочка.

«И мать, и ребенок переданы медработникам, которые доставили их в роддом», - подытожила руководитель ЦОС Ольга БОГАЧЕНКО.