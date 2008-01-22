На автотрассе Днепропетровск-Киев перевернулась маршрутка: 6 раненых
11:59, 22 января 2008Разное
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Водитель не справился с управлением
Вчера около 18 часов в Криничанском районе на автотрассе Днепропетровск-Киев перевернулась маршрутка с 16 пассажирами, 6 из которых травмированы и госпитализированы в районную больницу. Об этом УНИАН сообщили в главном управлении МЧС в Днепропетровской области.
Водитель маршрутного такси марки «Мерседес-Бенс-312», двигаясь по маршруту Днепропетровск - Кривой Рог, не справился с управлением, вследствие чего микроавтобус перевернулся. Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 4-летний ребенок. Спасатели МЧС Криничанского районного отдела извлекли пострадавших из поврежденного микроавтобуса.
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