На автотрассе Днепропетровск-Киев перевернулась маршрутка: 6 раненых

Вчера около 18 часов в Криничанском районе на автотрассе Днепропетровск-Киев перевернулась маршрутка с 16 пассажирами, 6 из которых травмированы и госпитализированы в районную больницу. Об этом УНИАН сообщили в главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

Водитель маршрутного такси марки «Мерседес-Бенс-312», двигаясь по маршруту Днепропетровск - Кривой Рог, не справился с управлением, вследствие чего микроавтобус перевернулся. Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 4-летний ребенок. Спасатели МЧС Криничанского районного отдела извлекли пострадавших из поврежденного микроавтобуса.