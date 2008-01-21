Грабитель банка выиграл миллион в лотерею

Судья Высшего суда города Барнстейбл разрешил грабителю, выигравшему в лотерею миллион долларов, оставить деньги себе, передает Лента.ру.

Осужденный Тимоти Эллиот был освобожден условно, и не имел права "играть в азартные игры на деньги, покупать лотерейные билеты или посещать заведения, где играют в азартные игры". Судья расценил, что нарушение требований условного освобождения было "несерьезным".

В октябре 2006 года Эллиот признал себя виновным в невооруженном ограблении банка в Кейп Коде, и был приговорен к пяти годам условного заключения с соблюдением определенных требований. Нарушив требования условного освобождения, Эллиот приобрел лотерейный билет стоимостью десять долларов в супермаркете города Хианнис, штат Массачусетс. Выигрыш по билету составил один миллион долларов. Согласно условиям лотереи, Эллиот будет получать по 50 тысяч долларов ежегодно. Он уже получил платеж за 2007 год.

Суд решил, что Элиот больше не является малоимущим, и обязал осужденного выплачивать ежемесячный административный штраф в 65 долларов, от которого раньше он был освобожден.