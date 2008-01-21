В Херсоне горел штаб воинской части

В воинской части А-1836 (ЗРВ) в центре Херсона сегодня в 05.45 вспыхнул пожар.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской облгосадминистрации, пострадало штабное помещение площадью 20 кв. м. По неофициальным данным, никаких важных документов или оборудования не уничтожено.

Причина, ущерб и последствия пожара устанавливаются. Ведется следствие.