Кильчицкая нашла Черновецкого окровавленным в его кабинете

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что медики «скорой» оказывают помощь Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ уже на протяжении двух часов.

Об этом она сообщила в передаче «Свобода Савика ШУСТЕРА» на телеканале «Интер», комментируя стычку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По ее словам, сегодня в 19.00 она вместе с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и заместителем Киевского городского председателя Олесем ДОВГИМ должны были ехать официально поздравлять Ирину ДЕРЮГИНУ с юбилеем. Для этого И.КИЛЬЧИЦКАЯ уехала переодеваться, но по дороге ей перезвонили и сообщили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и О.ДОВГИЙ не едут. Когда она приехала в мэрию и поднялась в кабинет мэра, где находились подарки, которые она должна была забрать, то увидела там Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Лицо Леонида Михайловича, левая сторона, полностью в ссадинах, в крови. Вызвали «скорую помощь». Когда я спросила, что случилось, Леонид Михайлович сказал, что это сделал ЛУЦЕНКО на официальном заседании Совета национальной безопасности и обороны в присутствии всех», - рассказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

После приехала бригада «скорой». «Там находится эта бригада уже почти два часа», - отметила заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распространил заявление, что "сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, в присутствии губернаторов и других высоких должностных лиц, министр внутренних дел ЛУЦЕНКО, не имея аргументов в дискуссии и потеряв контроль над собой, по-варварськи набросился на мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО". "Такое дикарское поведение – позор для всей Украины. Я не позволю дикарям устраивать в столице и в стране такой "беспредел" и обязательно доведу уголовное дело до конца. Этого господина (Ю.ЛУЦЕНКО) ожидает или психушка, или тюрьма", - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На данный момент УНИАН не удалось получить комментарий со стороны Ю.ЛУЦЕНКО.