Кильчицкая нашла Черновецкого окровавленным в его кабинете
"Скорая" два часа оказывает помощь мэру
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что медики «скорой» оказывают помощь Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ уже на протяжении двух часов.
Об этом она сообщила в передаче «Свобода Савика ШУСТЕРА» на телеканале «Интер», комментируя стычку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По ее словам, сегодня в 19.00 она вместе с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и заместителем Киевского городского председателя Олесем ДОВГИМ должны были ехать официально поздравлять Ирину ДЕРЮГИНУ с юбилеем. Для этого И.КИЛЬЧИЦКАЯ уехала переодеваться, но по дороге ей перезвонили и сообщили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и О.ДОВГИЙ не едут. Когда она приехала в мэрию и поднялась в кабинет мэра, где находились подарки, которые она должна была забрать, то увидела там Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.
«Лицо Леонида Михайловича, левая сторона, полностью в ссадинах, в крови. Вызвали «скорую помощь». Когда я спросила, что случилось, Леонид Михайлович сказал, что это сделал ЛУЦЕНКО на официальном заседании Совета национальной безопасности и обороны в присутствии всех», - рассказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.
После приехала бригада «скорой». «Там находится эта бригада уже почти два часа», - отметила заместитель председателя КГГА.
Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распространил заявление, что "сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, в присутствии губернаторов и других высоких должностных лиц, министр внутренних дел ЛУЦЕНКО, не имея аргументов в дискуссии и потеряв контроль над собой, по-варварськи набросился на мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО". "Такое дикарское поведение – позор для всей Украины. Я не позволю дикарям устраивать в столице и в стране такой "беспредел" и обязательно доведу уголовное дело до конца. Этого господина (Ю.ЛУЦЕНКО) ожидает или психушка, или тюрьма", - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
На данный момент УНИАН не удалось получить комментарий со стороны Ю.ЛУЦЕНКО.