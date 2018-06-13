«Жить можно, но не хватает информации»: рассказ севастопольца о том, чем и как живет осажденный мятежниками и русской армией Севастополь

Севастополь - особый город не только для Украины, но и для Крыма, в частности. Город с особой историей и особым статусом, в котором, до последнего времени, мирно уживались семьи служащих военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации.

Этих людей никогда особо не заботили гражданские протесты в Киеве и в других городах Украины. Многих не возмутило появление в столице крымской автономии – Симферополе — неизвестных автоматчиков, под дулами которых на полуострове «воцарилась» новая нелегитимная власть. Большинство горожан не заметили даже, что 15-тысячный митинг, «проголосовав» за всех жителей, выбрал мэром Севастополя гражданина с российским паспортом. Главное — чтобы вовремя платили пенсии и зарплаты.

По большому счету, некурортному городу все равно, будет ли сорван туристический сезон, большинство жителей, на сегодняшний день, не заботит, что в их родном Севастополе делают «зеленые человечки», и мало кто задумывается, что их ждет в случае отделения Крыма от Украины. Те же, кто обращает внимание на глобальные процессы в стране и автономии, а также понимает, что севастопольцев это тоже коснется, боятся такого будущего гораздо больше, чем мифических «бандеровцев», грядущим нападением которых их пугают которую неделю. УНИАН пообщался одним из таких людей. Тарас Гетьман — ученый, сотрудник Института биологии южных морей НАН Украины, рассказал агентству, как живется в осадном Севастополе.

О пророссийских митингах:

Самый крупный митинг в Севастополе прошел 23 февраля. Многие, кто участвовал в нем, кричали, мол, зачем трогать русских, это наши братья, и говорили так, будто Крым уже отделился от Украины. Считаю, что массовость митинга 23 февраля была обусловлена, прежде всего, значимой для севастопольцев датой. Сейчас же пикеты пошли на спад.

В целом же, чтобы понять, каково количество пророссийски настроенного населения, достаточно посмотреть на результаты выборов в городской совет, где пророссийская партия «Русский блок» набрала то ли 5%, то ли 7%. Поэтому говорить, что пророссийские жители Севастополя составляют большинство — не стоит. К тому же, за эти дни, многие пересмотрели свои ценности. Взять тот же электорат Партии регионов. Сегодня многие из них утверждают, что независимость Крыма — утопичная вещь. К сожалению, это говорят лишь люди с образованием, те, кто может дать реальную оценку ситуации. К пенсионерам, которые составляют большую часть города, это не относится.

Об ущемлении прав:

Моя супруга родом с Западной Украины и, когда она говорит в общественном транспорте с водителем на украинском языке, из толпы могут появиться агрессивно настроенные люди. Поэтому, если говорить, кто в Севастополе наиболее ущемлен в правах, то это украиноязычные (которых крайне мало), просто украинцы и те, кто поддерживает Киев. Во время массовых митингов они просто старались не выходить на улицы. А сейчас активно не проявляют свою позицию, потому что большинство пророссийских севастопольцев достаточно агрессивно настроены.

О «зеленых человечках»:

Пророссийски настроенные севастопольцы, в основном, пенсионеры и радикальная русская молодежь, точно знают, кто эти «зеленые человечки». Они их благодарят за то, что «пришли защищать Севастополь от «бандеровцев» и «фашистов».

Остальные жители города прекрасно понимают, что это не военнослужащие Черноморского флота. Ведь у каждого местного жителя есть сосед, или знакомый, который служит в российских частях ЧФ. Поэтому все знают, в какой форме ходят военнослужащие ЧФ, сколько у них танков и сколько БТРов, как выглядит эта техника. Они же их на каждый парад «выводят».

Сами же «зеленые человечки» тоже прекрасно понимают, что они — на чужой территории. Даже те, кто рад их оккупации, их на деле не поддерживают: не пытаются ни пригласить к себе, ни накормить.

В этом смысле в Севастополе сложилась интересная ситуация. Солдат украинских военных частей подкармливают и будут подкармливать. И, если бы напротив украинцев стояли офицеры ЧФ, их тоже кормили бы и поддерживали, а вот к быту «зеленых человечков» севастопольцы равнодушны. Создается впечатление, что «кинул» и забыл их собственный «центр». И теперь в России думают, как их отсюда вывести с наименьшим шумом, потому что никакой необходимости их нахождения в Севастополе — нет.

Кроме того, наличие «зеленых человечков» в городе изменило отношение к русскому солдату. Я не имею в виду представителей севастопольских частей Черноморского флота, эти офицеры и матросы в Севастополе — свои. Украинские служащие ВМС продемонстрировали такую выдержку и мораль, что значительно выросла их поддержка со стороны населения. А «зеленые человечки» тут для всех – чужие.

Мне кажется, отношение к оккупантам лучше всего передает, теперь уже самый популярный, анекдот в Крыму:

Крым. Вечер. К военной части подъезжает группа вооруженных людей без знаков различия:

- Сдавайтесь!

- Не будем!

- Обороняйтесь!

- Не будем!

- Но хоть переночевать пустите?

- Сто долларов.

- Почему так дорого?!

- Курортный город, что поделаешь…

О поддержке украинских военных:

В штаб ВМС что-то передать довольно тяжело, хоть он и находится в черте города. Просто он окружен пророссийскими севастопольцами, какими-то «казаками» и эти «кордоны» тяжело обойти и что-то передать.

Тем не менее, другие севастопольцы, как могут, оказывают поддержку воинским частям Украины. По-возможности, передаем еду и сигареты.

О местной милиции:

Севастопольские милиционеры никогда особо «не чесались» в раскрытии преступлений, поэтому и сегодня в нашем «городе пенсионеров» большого количества милиционеров не наблюдается. В этом смысле не удивляет даже полное неучастие милиции в том, что некто, за кем стоят люди с ружьями, штурмуют штаб ВМС и воинских частей Украины. Да, штурмы проводят не «зеленые человечки», а «казаки» и местные жители. Но милиция никого не задерживает и не разгоняет. Даже не подходит, если честно.

К тому же, в севастопольской милиции наблюдается явный недобор кадров. Постоянно натыкаюсь на объявления об открытых вакансиях в правоохранительных органах.

Чтобы стало понятнее, расскажу историю. Я сам родился вырос в Харькове. Как-то ко мне на День Севастополя приехал брат и был очень удивлен, что во время массовых гуляний в центре почти не заметил сотрудников правоохранительных органов. Когда же заметил, очень удивился, говорит: «Вау, их у вас тут четыре!».

Собственно, сейчас в центральном парке патруль из двоих меняется каждые два-два с половиной часа. Чаще и больше никто не видел.

О татарах:

Севастополь никогда не был татарским. Это раз. На базаре татары есть. Это два. На базар севастопольцы ходят, и, почему-то, никто из них татар не боится. Это три.

В целом, мало кто про татар говорит плохо.

О блокаде города и украинских военных частей:

В центре города сняты почти все государственные флаги Украины. Украинский стяг хорошо заметен только на здании городского совета. Не появилось на украинских учреждениях и российских флагов. Те, что есть — это флаги на зданиях, принадлежащих Черноморскому флоту.

Севастопольскую бухту перекрывает «кабелеукладчик», в большинстве случаев, местные части ЧФ стоят у себя на приколах. Но еще не понятно, где находятся те части ЧФ, которые были отправлены охранять Олимпиаду в Сочи.

В первые дни блокады «зеленые человечки» останавливали автомобили севастопольцев и могли обыскать. Сейчас силы «самообороны» свернуты, поэтому такого не происходит. По центру города, по кольцу, ездит пустой военный грузовик «Урал», но что и кому он демонстрирует — не понятно. Его передвижение больше похоже на оказание психологической поддержки той части севастопольцев, которые тяготеют к России.

Военные части украинской армии блокируются, в основном, местными пенсионерами и «казаками». Когда кто-то пытается передать что-то солдатам, эти люди действуют очень агрессивно и не дают такой возможности, перекрывая подходы к украинским военным частям живым щитом. «Зеленые человечки» в эти «разборки» не вмешиваются. Местные правоохранители, к слову, тоже.

Несколько дней назад звучали заявления, что украинским ВМС отключат электроэнергию и водоснабжение. К счастью, эта идея не воплотилась в жизнь. И, в целом, делать подобное было бы глупо, учитывая, что военные части в Севастополе располагаются в жилых кварталах. И, если нелегитимная крымская власть сделала бы это, поддержки от населения подобные действия вряд ли бы получили — без воды и света, вместе с армией, остались бы и городские объекты.

О беженцах из Крыма:

Уезжать из города никто не торопится. Моя жена уехала к родственникам на Западную Украину не потому, что здесь страшно находиться. Скорее, чтобы оказать некую психологическую поддержку родителям, которые на Западной Украине смотрят на ситуацию в Крыму по телевизору и очень волнуются. Через неделю она уже вернется, ей нужно выходить на работу.

В целях безопасности вопрос отъезда из Севастополя рассматривают, скорее, семьи военнослужащих. Точнее, сами военные, у которых есть естественное желание обезопасить своих родных и близких. И, по возможности, отправить их «на контитент». Но пока семьи никуда не едут.

На сегодняшний день купить билеты на поезд из Крыма и в Крым можно без проблем. В минувшее воскресенье, правда, на Киев оставались только СВ. Но с начала этой недели были и СВ, и купе, и плацкарт. Ажиотажа на покупку билетов нет.

О жизнедеятельности Севастополя:

В целом, в городе не наблюдается никакой паники, все магазины, организации и учреждения работают. Детские сады и школы открыты.

Телефонная связь и интернет не пропали, на улицах не стреляют и танки по городу не ездят. Курсирует городской транспорт.

Немного подорожали продукты в магазинах, к примеру, яйца и картошка, но так по всей стране и сезонно. Я считаю, это естественные процессы.

О жителях «города русских моряков»:

Если закрыть глаза на блокаду воинских частей, то в городе ничего не поменялось. Большинство жителей Севастополя ведут себя так, будто ничего не происходит, живут своей жизнью, спокойно ходят на работу. Все организации говорят, что работают в законодательном поле Украины и никаких официальных заявлений о неподчинении Крыма Киеву не делают. На официальном государственном сайте городского совета есть все решения, которые, опять же, официально, проводятся через заседания горсовета. А те сайты, которые работают на «нового мэра» г-на Чалого, являются дубликатами. На них есть как правдивая информация, так и какие-то псевдопатриотические призывы. Бюджетники получают зарплаты и пенсии, которые вовремя пришли из Киева.

Изменилось или, я бы сказал, остановилось, общение между семьями военнослужащих украинской армии и Черноморского флота. У одних и у других — ступор: люди жили рядом много лет, дружили, вместе учились, но откровенничать теперь не могут. Кажется, что между ними действует некий договор: не спрашивай и не говори. Все они прекрасно понимают, что такое присяга, что такое военная тайна и, дабы не накалять обстановку, не подставлять своего друга или соседа, этих тем в разговорах «на кухне» стараются избегать.

О пропаганде:

Сейчас самопровозглашенным мэром, г-ном Чалым, на его собственном телеканале и собственном сайте, ведутся разного рода разговоры и тиражируются высказывания. Это - жесточайшая пропаганда, взывающая к таким патриотическим чувствам, что можно расплакаться.

И, если молодежь, начиная, наверное, с двадцатилетнего возраста, видят эту пропаганду и смотрят на ситуацию иначе, то тех же пенсионеров в неправдивости информации не переубедишь.

Но крымчанина, влюбленного в Россию, при всем желании, не заставишь это переключить — сули хоть шоколад, хоть водку, он будет смотреть этот телеканал. Поэтому, получается, что местные севастопольские телеканалы, которые нагнетают страх перед «бандеровцами» и «фашистами» и рассказывают, как «зеленые человечки» нас защищают, самые смотрибельные. Хотя самих «бандеровцев» никто не видел.

О недостатке информации:

Очень не хватает информации не о Крыме, в целом, не только о военных частях на территории автономии, а о Севастополе. И, главное, по центральным телеканалам. Да, информация о том, что армия не сдается, поднимает боевой дух у тех, кто не считает, что Севастополь должен быть русским, а выступают за независимость города. Но хочется четко услышать, кто в Севастополе прокурор, кто – главный милиционер. А то идут какие-то назначения, смещения, ротации, но люди не понимают в этом ничего.

Севастопольцам важно знать, что работают государственные структуры, подчиненные Киеву, и по какому принципу это происходит. Я имею в виду, что следовало бы записать директоров образовательных учреждений, ректора и деканов университета, научно-исследовательских институтов украинской академии наук, местного Океанариума. Чтобы они дали свою оценку происходящего и вслух сказали людям, что мы работаем не по российским законам, не «под Россией», а в правовом поле Украины. То есть, чтобы севастопольцы черпали информацию не из слухов, не от пенсионеров, которых телеканалы транслируют, а от руководителей украинских предприятий, работающих в Севастополе.

Мне кажется, большинство севастопольцев находится не в физической, а в информационной блокаде.

Об отделении Крыма от Украины:

После последних заявлений президента РФ Владимира Путина, вслушавшись в его риторику, народ, потихонечку, все больше понимает, что это рано или поздно оккупация закончится, и чем она может обернуться. Но это понимают те, кто слушает и хочет услышать. В частности, появилось осознание, что, Севастополь так и может остаться под пророссийским «конвоем».

К сожалению, часть жителей, которые хотят в Россию, не слышат экономических аргументов и даже не хотят догадываться, чем это может для них обернуться. Ни о пресной воде для Крыма, в случае отделения от Украины, ни об электричестве, ни о понятном повышении цен, никто не говорит. Но, по правде говоря, многие и не хотят этого слышать.

О референдуме:

Если всекрымский референдум состоится, то на нем большинство проголосует за Крым в составе Украины.

Татьяна Урбанская