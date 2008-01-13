На Софиевской площади открыли бесплатный каток под открытым небом

В Киеве на Софиевской площади открыт городской бесплатный каток под открытым небом, который будет работать до 15 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжественного открытия катка заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ отметил, что аналогичные катки традиционно устанавливаются во всех больших европейских городах – Париже, Лондоне, Риме, Амстердаме.

Установление этого катка в Киеве обошлось в 2 миллиона 200 тысяч гривен, которые предоставили городу спонсоры. В следующем году предусматривается устроить в Киеве по меньшей мере два таких катка, отметил В.ЖУРАВСКИЙ.

Размер площадки под катком составляет 40 на 20 метров, а площадь льда - 30 на 20 метров. Лед катка даже при плюсовой температуре воздуха будет сохранять специальное оборудование.

Каток будет работать с 10:00 до 23:00 ежедневно. Рабочее время катка разделено на сеансы по 45 минут. Одновременно на нем сможет находиться до 100 человек, и таким образом, за день он сможет принять 1100 посетителей. Чтобы попасть на каток, необходимо предварительно записаться и получить талон.

На катке будет работать также прокат коньков, который будет стоить 25 грн. за час. Для проката КГГА договорилась об аренде 150 пар коньков, но эта цифра будет увеличена при необходимости, прибавил В.ЖУРАВСКИЙ. “Это будут и женские, и мужские, и детские коньки всех размеров. Это будут и фигурные, и хоккейные коньки”, - сообщил заместитель председателя КГГА.

Организацией катка занималась украинская компания “All Motion Group”, подрядчиком выполнения работ была компания “Росэнергомонтаж-Украина”, которые и в дальнейшем будут поддерживать техническое состояние катка.

Ближайшее мероприятие городского уровня на катке на Софиевской площади планируется провести 19 января на праздник Крещения.

В.ЖУРАВСКИЙ сообщил, что в декабре 2007 года в Киеве были открыты 54 искусственных и натуральных катка. Согласно планам городской власти, при постоянной минусовой температуре их количество планируется довести до 100. Нынче в Киеве есть 9 катков с искусственным покрытием.