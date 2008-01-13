В Великобритании поженились разлученные в детстве близнецы

В Великобритании поженились разлученные в младенчестве двойняшки, которые и не подозревали о том, что они кровные родственники, сообщает BBC News.

Об этом случае общественности поведал лорд Элтон, член Палаты лордов, представлявший дело во время его рассмотрения на специальных слушаниях Верховного суда страны. Суд аннулировал брак.

Детали произошедшего, как и имена главных героев этой истории, хранятся в секрете. Известно только, что брат и сестра вскоре после рождения были отданы в разные семьи. Приемные родители скрыли от детей правду о их происхождении, которую пара узнала только после свадьбы. По словам лорда Элтона, случайно познакомившись уже взрослыми, брат и сестра почувствовали друг к другу "непобедимую привязанность".

В связи с этим случаем в Великобритании заговорили о необходимости внесения изменений в существующие законы, с тем, чтобы отданные на усыновление дети имели право на получение полной информации о своих биологических родственниках.

Лента.ру