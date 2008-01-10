В Киеве под колесами трамвая погиб человек (фоторепортаж)

Вчера в Киеве неподалеку от Ленинградской площади автомобиль «Мазда-3» сбил на трамвайной остановке трех человек, один из которых (1980 г.р.) от удара упал под колеса второго вагона трамвая 22 маршрута и погиб.

Как сообщили УНИАН в управлении столичной госавтоинспекции, происшествие произошло 9 января в 15.05.

Согласно предварительным данным, женщина-водитель "Мазды" нарушила правила маневрирования и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21101, который двигался в попутном направлении. В результате этого водитель "Мазды" не смогла справиться с управлением, и автомобиль выехал на остановку городского транспорта.

В результате ДТП два человека (женщина 1973 г.р. и молодой мужчина 1987 г.р.) получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Фото Магнолии ТВ