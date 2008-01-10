Жители Востока и Запада в очередях за долгами СССР (фоторепортаж)

8 января началось формирование реестра вкладчиков Сбербанка СССР.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, «сроки перерегистрации не ограничены. Мы не хотим, чтобы ограничение сроков привело к возникновению очередей. Перерегистрация будет длиться до тех пор, пока люди не получат по 1 тыс. грн. в качестве компенсации первой части (вклада)», - сказал В.Пинзеник.

Министр сообщил, что 8 января перерегистрацию в Ощадбанке Украины прошли 155 тысяч граждан.

Премьер-министр Юлия Тимошенко также призвала всех граждан, особенно пожилых людей, не беспокоиться и не стоять в больших очередях. “Перерегистрация вкладов и выдача сбережений не ограничены во времени. Дай Бог вам здоровье, и каждый гарантированно получит то, что предусмотрено бюджетом”, - сказала она.

По ее словам, если вклад не превышает одной тысячи гривен, то будет начислена полностью вся сумма. “А если вклад больше тысячи гривен, вы получите первую выплату в размере одной тысячи гривен. Дело вашего выбора, как лучше распорядиться этими деньгами – забрать их наличными или держать на счету в Ощадбанке под 13,5 процентов годовых”, - подчеркнула глава правительства.