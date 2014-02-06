Прощай, стабильность!

До какой отметки упадет гривня, точно сказать могут лишь несколько человек в государстве. Но они не скажут.

«Как думаете, гривню опять обвалят, как в 2008- м?» - спросил у меня в соцсети бухгалтер из Запорожья Алексей, прочтя на УНИАН статью «Гривня попала в шторм». И рассказал свою историю пятилетней давности.

Летом 2008 года, когда гривня сначала укрепилась с 5 грн/долл. до 4,5 грн/долл, украинцы стали сдавать валюту и класть гривню на депозиты под высокие проценты. Алексей тогда взял под залог однокомнатной квартиры долларовый кредит в банке под 9% годовых, перевел их в гривню и часть положил под 25% в кредитный союз, а часть - в банк. «В сентябре доллар начал расти, а я не кинулся сразу деньги снимать. Гривня так долго была стабильной, что я подумал - это временно, завтра курс снова снизится. Как зомби был... В результате, остался тогда без квартиры и без денег», - вспоминает он. С последствиями того кризиса Алексею приходится разбираться до сих пор.

Сегодня национальная валюта стремительно дешевеет: уже преодолен рубеж в 9,4 гривни за доллар. Население пока умеренно реагирует на резкий скачок курса, и ситуация с депозитами и кредитами более-менее спокойная. Банки не дают украинцам в долг в валюте, а вклады в гривне, как более выгодные, постепенно вытесняют долларовые вложения. Тем не менее, в очень сложных ситуациях могут оказаться сейчас многие наши сограждане.

В первую очередь, те, кто взял гривневые кредиты. Бьюсь об заклад, согласно договора кредитования, банк, в случае чего, может пересмотреть условия и увеличить размер комиссии. Людям придется платить больше. В то время как зарплата увеличиваться не будет.

А что же власть? К примеру, и.о. премьера Сергей Арбузов уже дважды пояснял, что экономических причин для девальвации гривни нет. Такие заявления звучат довольно странно. Получается, девальвация есть, а причин для нее — нет. Но еще более странным выглядит тот факт, что действенных шагов по нормализации ситуации в экономике мы пока не наблюдаем. Большинство министров сидит «на чемоданах». Молчит Нацбанк. Не слышно президента.

А ведь стабильность курса гривни к доллару воспринимается украинцами как стабильность экономики. Основная масса населения чувствительна к колебаниям курса, как чувствительна к безработице и росту цен. Курс воспринимается как индикатор эффективности работы правительства, индикатор благосостояния, индикатор уровня цен...

Кабинет министров, начавший работу в 2010 году, эту простую истину понял сразу. Тогда прозвучали заявления о том, что стабильность курса и цен — главная задача правительства. Поэтому несколько лет, всеми доступными средствами, Кабмин пытался «держать курс на стабильность».

Такая цель достигалась лишь частично. За весь 2013 год гривня, по отношению к доллару, просела всего на 2%. Правда, остальные экономические параметры стабильности не демонстрировали вовсе. Отсутствие реформ законодательства и слабая судебная система в Украине, привели к массовому бегству иностранных инвесторов. Инвестиции в экономику страны сокращались, провоцируя стагнацию, а раздутый административный аппарат и процветающая коррупция только усиливали негативные последствия.

В результате сокращения экспорта и высоких цен на газ, в прошлом году дефицит счета текущих операций достиг 16,1 млрд долл (8,9% ВВП) - очередной «рекорд» за всю историю независимости Украины. Курс, тем не менее, весь год удерживался на одном «стабильном» уровне.

Экономисты уверяли, что нельзя жить в условиях искусственного сдерживания курса, что, рано или поздно, курс и инфляция сорвутся. Причем, откладывание решения этих проблем, игнорирование базовых экономических законов, будет губительным для населения и экономики. Тем не менее, самый пессимистический прогноз курса гривни на 2014 год составлял 8,6 грн/долл. Все были уверены, что власть, до президентских выборов 2015 года, будет сохранять стабильность национальной валюты.

Плавная девальвация гривни, с постепенным ростом цен и пропорциональным ростом зарплат, выгодна экономике. Это подстегнуло бы рост ВВП, позволило бы дать в бюджет больше налогов, ослабило бы давление на экспортеров. Но искать экономическую логику в украинской экономике чрезвычайно трудно. Девальвация курса гривни до в 8,5 грн/долл, заложенная в бюджет на 2014 год, была бы самым разумным решением: не слишком болезненно для населения, плюс - помощь экспортерам. К сожалению, с разумными решениями в нашей стране в последнее время как то не складывается.

То, что происходит в эти дни, нельзя назвать плавной девальвацией. Повышение курса уже отразилось на стоимости бытовой техники, импортных лекарств, бензина, так как, по сути, стоимость всех товаров, «привязана» к цене доллара. Поэтому и дальнейший рост цен — лишь вопрос времени.

Эксперты полагают, что нынешнее падение курса носит сугубо ситуативный характер. В этом случае вполне логичен вопрос: почему Нацбанк до сих пор не смог погасить колебания курса и допустил такой рост? Регулятор не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией на рынке, и одна из его главных задач - справляться с ней.

Ответов на этот вопрос - несколько. Возможно у Нацбанка просто закончились средства для контроля за ситуацией, а ожидаемого кредита от России все нет. К тому же, интервенции НБУ уже не способны окончательно сбить курс: как только Нацбанк перестает «выделять» доллары, курс снова упадет.

Возможно также, что это — продуманный шаг со стороны правительства: протестующих на Майдане уже обвиняют в подрыве курса и обнищании населения... «Фундаментальных экономических причин для беспокойства нет. И, поэтому, в который раз призываю всех как можно скорее разрешить конфликты. Помните, в конечном счете, события влияют на бюджеты каждой нашей семьи», - сказал Арбузов на последнем заседании Кабмина.

Сегодня курс уже перешагнул отметку 9 грн/долл и, видимо, не собирается останавливаться. И, так как политика сильнее любой арифметики, до какой отметки упадет гривня, точно сказать могут лишь несколько человек в государстве. Но они не скажут.

Остается только надеяться, что колебания курса будут подстегивать власть идти на компромисс и скорее находить выход из политического кризиса, а не выводить свои капиталы за границу...

Ксения Обуховская