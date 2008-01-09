Мнение

Почему массовые аварии, трагедии и катастрофы мгновенно привлекают внимание властей и тут же принимаются необходимые меры по их предотвращению, общественность бдительно следит за их исполнением и в то же время идентичные катастрофы не столь глобальных масштабов не слишком беспокоят представителей власти? Слово “Алчевск” из названия 120-тысячного города в Луганской области давно превратилось в имя нарицательное. Некоторые представители власти еще и запугивали: “Вся страна превратится в Алчевск!” Но пока второго Алчевска не произошло, все чиновники спят спокойно.

На Новогодние праздники я с радостью ехала домой в свой небольшой шахтерский город Краснодон все той же Луганской области. Но праздничное настроение начало портиться уже 31 декабря. Утром обнаружилось, что из крана в ванной комнате исчезла вода. “Перемерзла”, – спокойно ответили в ЖЭКе и как-то неуверенно добавили: “Будем делать”. (Стоит заметить, что “делают” - то бишь размораживают трубы - до сегодняшнего дня). Все бы ничего, да вот 1 числа воды не стало и в кухне. Естественно, что в праздники молчали телефоны всех аварийных и коммунальных служб. Ни один дежурный не осчастливили нас своим ответом. До 4-го января спасали соседи, но и их трубы не выдержали зимы с температурой в – 10-15°… и тоже перемерзли. В одном доме за другим в трубах перемерзала вода. Жители всполошились не на шутку. Но пока не прошло Рождество, застать хоть какого-то начальника или руководителя было невозможно, а появившиеся диспетчеры спокойно отвечали: “Мы знаем. Будем делать”. 8 января сотрудники горисполкома вышли на работу. На вопрос, когда же сделают воду, довольно эмоционально ответили: “Полгорода сидит без воды”. Мол, вы не первые и не последние и нечего так волноваться. И посоветовали непосредственно обратиться в свой ЖЭК. В ЖЭКе ответили, что слесаря работают, а последние заверяли, что сделать ничего не могут из-за отсутствия специальных ламп для разогрева, а те что имеются, почти не пригодны.

Интересно, выжили бы наши чиновники без холодной воды хотя бы неделю? (О горячей речь вообще не идет – это роскошь для провинциальных городов). Ходили слухи, что у одного из местных краснодонских представителей власти в доме тоже перемерзла вода. Но в этот же день трубы были разморожены: и техника нашлась, и работники…

Коммунальное хозяйство страны влачит жалкое существование и каждый городской, и сельский председатель надеется только на “авось”. “Если бы произошла массовая авария или порыв, как вот в Алчевске, тогда бы сразу сделали”, - сетуют краснодонцы, продолжая оббивать пороги аварийных служб, ЖЭКов и чиновничьих кабинетов.

Анна Ященко