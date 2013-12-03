Оппозиция не платит по кредиту

Лидеры оппозиционных фракций парламента все больше напоминают человека, взявшего внушительный кредит на развитие своего дела, но не имеющего внятного бизнес-плана. Похоже, они забыли, что, вышедшие 1 декабря на улицы Киева и других городов, украинцы прокредитовали их самым ценным – своим доверием.

Будем откровенны: зверская «зачистка» Евромайдана милицейским спецназом ранним утром 30 ноября, в политическом смысле, оказалась оппозиции на руку. Ранее ее лидерам пришлось свернуть партийные знамена и объединить две площадки для протеста на условиях гражданских активистов, которые, не дожидаясь всеобщей мобилизации оппозиционных сил, сами вышли на улицы, возмутившись провалом евроинтеграции. Более того, потребовали Майдан «без политики».

Мирная акция в центре Киева, даже после отказа президента подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, уже сама постепенно сходила на нет. Но уничтожение этого безобидного ростка протеста всколыхнуло общество. Хотя и не нашло отклика среди лидеров оппозиции, так как те уже побывали в Вильнюсе, словно провели смотрины перед европейскими политиками с прицелом на будущую президентскую кампанию.

Сегодня не имеет принципиального значения, сколько точно людей вышли в очередную годовщину референдума, которым в 1991 году закрепили независимость Украины, в защиту собственного достоинства. Не исключаю, что это была самая многочисленная акция протеста за последних 22 года. Куда важнее, что для лидеров оппозиционных фракций этот результат, как и неделю назад, стал неожиданностью.

На поверку оказалось, что организационных способностей оппонентов власти хватает только на удержание периметра Майдана и захват зданий Киевской городской администрации и Дома профсоюзов, поскольку революции нужны победы и знаковые символы. Сравнения с событиями 2004 года выглядят заведомо несостоятельными, поскольку «оранжевая революция» готовилась серьезно, заранее, и у нее был свой символ – Виктор Ющенко. Мы же сегодня наблюдаем трех политиков, планирующих занять президентское кресло в 2015 году.

Создается впечатление, что Кличко, Тягныбок и Яценюк борются, скорее, за преференции в главной гонке политической пятилетки, а не стремятся защитить абстрактную демократию. Чего только стоят призывы к отставке правительства и импичменту президента. Процедура увольнения главы государства в отечественном законодательстве прописана только в Конституции, но собрать в нынешнем парламентском созыве голоса для досрочной отставки не представляется возможным.

Оппозиционеры, фактически, угодили в ловушку, устроенную властью, поверив, что фракция «регионалов» вот-вот развалится. Народный депутат Инна Богословская, судя по всему, была крайне убедительной, когда говорила о кризисе в рядах партии власти. И именно эти слова, как и привычную мантру о «кознях Андрея Клюева и Виктора Медведчука», оппозиционный триумвират хотел услышать больше всего.

В результате, сегодняшнее голосование в Верховной Раде показало, что рассыпаться фракция «регионалов» не собирается. Более того, у нее под контролем остается и парламентское представительство коммунистов. Петр Симоненко требовал проголосовать за отставку правительства с чувством превосходства. На деле оказалось, что КПУ голосовать не собиралась вовсе.

Таким образом, оппозиционерам не удалось прыгнуть выше головы в вопросе увольнения Николая Азарова, и следующая такая возможность появится не раньше февраля 2014 года. Конечно, лишь в том случае, если завершить рекордное пребывание Николая Яновича на посту премьера не решит сам глава государства.

Очевидная проблема оппозиционеров заключается в их скованности условностями президентской кампании. Три потенциальных конкурента в будущей президентской гонке опасаются, что в нынешней ситуации кто-нибудь из них получит больше рейтинговых баллов, поэтому чутко следят за действиями друг друга. Интересы десятков тысяч людей, настроенных более решительно, остаются нереализованными. Троица лидеров оппозиции оказалась неспособной рационально использовать кредит народного доверия и стремительно приближается к политическому банкротству.