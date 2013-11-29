Кривое зеркало евроинтеграции

Неудача с подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не только спровоцировала глубокий политический кризис в Украине, но и должна подтолкнуть власть и оппозицию к смене стратегии и тактики. Резкий разворот на европейском пути не пройдет бесследно для основных политических игроков.

Перед Виктором Януковичем в полный рост встает проблема демонстрации собственной политической эффективности. Глава государства будет вынужден досрочно стартовать в президентской гонке, хотя и продолжает утверждать, что не принял окончательного решения об участии в ней. Повторить «подвиг Кучмы» с проведением политической реформы (в случае Виктора Федоровича – с возвращением к парламентско-президентской республике решением Конституционного Суда) будет, как минимум, непросто. Сегодня один из главных вопросов на повестке дня – наличие у президента пресловутого «плана Б», реализация которого позволит ему претендовать на сохранение не только себя в политике, но и властных полномочий.

Невеселой выглядит на нынешнем этапе судьба правительства Николая Азарова, действия которого стали формальной юридической преградой на пути подписания Соглашения об ассоциации. Многое будет зависеть от активности Евромайдана и оппозиционных депутатов, хотя тональность заявлений Николая Яновича объективно свидетельствует, что он готов вызывать огонь на себя, раз товарищи по партии приказали. Полагаю, еще до Нового года Кабинет Министров ждут кадровые изменения, при этом рассчитывать на создание коалиционного правительства национального доверия наивно.

Кстати, о Партии регионов. Судя по тому, насколько резко ее публичным спикерам пришлось сделать разворот в своей риторике, политическая сила повторит судьбу отечественных партий власти, выполняющих функцию разгонной ступени в ракете-носителе. Многочисленность и глубокая интегрированность во властные институты «регионалов» никого не должна вводить в заблуждение: звездный час партии давно позади, и опорой для Виктора Януковича в ходе президентской кампании станет широкое надпартийное объединение. Обозначенный в последних телевыступлениях пунктиром имидж «отца нации» требует подобного подхода.

В свете последних событий во внешней политике нашей страны знаковым может выглядеть возвращение Виктора Медведчука во власть, которая уже не «сильна как никогда», а может потребовать пристального внимания российского надзирателя. Правда, этот сценарий охотнее обсуждают представители оппозиции, чем власти. Но понимание роли и места Виктора Владимировича относительно заталкивания Украины в российские объятия объединяет политическую элиту.

Оппоненты Януковича сохраняют предвыборный статус-кво. Юлия Тимошенко не получила в качестве подарка ко дню рождения свободу, и перспективы ее участия в президентской кампании весьма туманны. Юлия Владимировна может претендовать разве что на статус VIP-агитатора, и ей придется выбирать между разными кандидатами. Арсений Яценюк в Вильнюсе, словно по заказу, озвучил западным СМИ концепцию массового старта кандидатов от оппозиции в президентской гонке. Теперь ему предстоит побороться с Виталием Кличко за симпатии избирателей и благосклонность спонсоров. Лидер «УДАРа» сейчас проходит принудительное тестирование компроматом, и пока не демонстрирует надлежащей внятности в реагировании на вызовы. Олегу Тягныбоку можно порадоваться собственной невольной вовлеченности в число проевропейских политиков, которая, впрочем, не даст ему дополнительных электоральных дивидендов.

Перспектива проведения досрочных парламентских выборов, на которых собирается настаивать оппозиция, остается крайне туманной. Принятие решения о роспуске парламента, сколько бы он гипотетически не бездельничал, остается прерогативой главы государства. Крайне сомнительно, что Виктор Янукович готов проводить президентскую кампанию с предварительным этапом в виде обновления Верховной Рады, способной стать еще более непослушной его воле. Обсуждать перспективы импичмента президента еще более бессмысленно, поскольку не существует нормативного механизма

Пожалуй, главный на сегодня вопрос: подарит ли Евромайдан новое качество украинской политики. Стихийный призыв студенческой молодежи в ряды протестующих-танцующих должен получить четкое воплощение в оживлении молодежных крыльев оппозиционных партий или создание гражданских движений на качественно новой основе. Заинтересованы ли в этом представители высшей лиги украинской политики, независимо от цветов их партийных знамен? Далеко не факт, о чем свидетельствует информация о конфликтах в руководящих органах Евромайдана.

Украина потерпела болезненное внешнеполитическое поражение, последствия которого будут отражаться на внутренней политике нашей страны. Уже фактически идущая президентская кампания получила гарантированную тему евроинтеграции и очевидную потребность в обновлении политической элиты. Это касается как власти, так и оппозиции.