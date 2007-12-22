«Хонда» врезалась в «Форд» с семьей из 6 человек: трое погибших

В Крыму в дорожно-транспортном происшествии 3 человека погибло и 4 получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в АРК, ДТП произошло в Белогорском районе автономии, на 38-м километре автодороги Симферополь-Феодосия.

Водитель автомобиля «Хонда» (1974 года рождения) при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Форд-Фокус», в котором ехала семья - 6 человек, из которых 2-е детей (1995 и 1998 годов рождения).

В результате удара водитель автомобиля «Форд» и два пассажира (мужчина и женщина) погибли на месте аварии.

Три пассажира автомобиля «Форд» (женщина и двое детей) и водитель автомобиля «Хонда» доставлены в Белогорскую больницу с тяжелыми травмами.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии.