Миллиардный счет за газ - все прояснилось

На прошлой неделе, сразу же после того, как в правительстве заявили о том, что в октябре «Нафтогаз» практически не закупал газ у «Газпрома», а использовал газ из хранилищ, российская строна выступила с неожиданным заявлением.

Оказывается, по версии «Газпрома», «Нафтогаз» должен заплатить за октябрь 1,355 миллиарда долларов.

Вот те раз! С какой вдруг радости?!

Официально «Нафтогаз» ситуацию не комментировал. Однако источники в компании сообщили, что оплата по октябрю составит лишь 15 миллионов долларов за около 40 миллионов кубов газа. – об остальных 1,34 миллиарда, знать не знаем, ведать не ведаем.

«Газпром» в свою очередь, подолжал настаивать на том, что именно «Нафтогаз» а ни какой другой покупатель (читай Ostchem) должен оплатить всю заявленную сумму. «1,355 млрд. долл. – это чисто НАК «Нафтогаз Украины…Это то, что нужно заплатить сегодня (7 ноября) за октябрь», - заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

С другой стороны, в октябре кроме «Нафтогаза» газ в России закупала компания Ostchem. По информации того же Куприянова от 9 октября, объем закупки составил 5 млрд кубов, цена - 260 долл. за тысячу кубов.

Детали этой сделки неизвестны, поскольку являются коммерческой тайной. Проведена ли в полном объеме оплата за этот газ, получил ли Ostchem право собственности на него – вопросы без ответа.

Скорее всего, собственником газа, который уже находится в подземных хранилищах (ПХГ) Украины (в полном объеме или частично, в зависимости от объема оплаты) остается «Газпром».

Следующий момент. «Нафтогаз» в октябре поднимал газ из ПХГ. В хранилищах его разделить на свой и чужой практически невозможно.

Таким образом, «Газпром» сделал вывод, что «Нафтога» использовал газ который находится в ЕГО собственности и должен заплатить за ВЕСЬ поднятый объем.

Отсюда и счет в 1,355 миллиардов.

Кстати, то, что 5 миллиардов газа еще не оплачены Ostchem и не растаможены в пользу этой компании подтвердило 9 ноября Министерство экономического развития и торговли.

По данным министерства, средняя цена газа, который Украина импортировала в октябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с сентябрем увеличилась на 1% - до 411,22 долларов за тысячу кубометров.

Если бы оплата газа по 260 долларов была проведена и он был растаможен, то средняя цена газа была бы существенно ниже.

По факту же, она выросла.

Юрий Дощатов