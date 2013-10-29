Первый пошел

"И чтобы положить конец всяческим попыткам расправиться со мной как с возможным кандидатом, я хочу заявить: Я баллотируюсь в президенты". На самом деле эта фраза, эмоционально провозглашенная Виталием Кличко с парламентской трибуны, мало что изменила. Разве что на будущее из нее можно убирать слово «возможный», да и то не наверняка. Попытки расправится в любом случае будут продолжены. На то она и политическая борьба. Тем более, что слово «возможный» из фразы можно не просто убрать, а заменить на «наиболее вероятный в данный момент».

Объективная реальность, данная нам в ощущениях социлогов-полстеров, рисует Виталию второе или третье место в первом туре президентских выборов. А вот во втором туре Кличко опережает действующего президента больше, чем кто-либо из других возможных конкурентов. 37% на 22% в пользу претендента - такой результат предпочтений граждан во втором туре фиксирует социологическая группа «Рейтинг», если бы выборы состоялись в октябре нынешнего года.

Столь значительная фора позволяет уверенно входить в кампанию в статусе фаворита, опираясь на свои сильные стороны и меньше обращая внимание на слабые. Из всех оппозиционных лидеров Кличко является фигурой, меньше других вызывающей неприятие в восточных регионах. «Пикейные жилеты» могут к этому добавить отсутствие идиосинкразии к кандидату со стороны отечественного большого бизнеса, а также широкую популярность не только внутри страны, но и за ее пределами, пусть и не в качестве политика.

К слабым сторонам его позиции относят специфику так называемого «пивного электората», который охотно высказывает поддержку своему кумиру, но не проявляет большого рвения, когда настает время похода на избирательный участок. Сослужив недобрую службу партии Виталия на парламентских выборах, это может снизить и его проценты на президентских. Но не в такой степени, чтобы помешать победе во втором туре – слишком большим выглядит сейчас разрыв между Кличко и Януковичем. А вот в первом, если ориентироваться на нынешние цифры, это обстоятельство может помешать обойти Яценюка или Тимошенко.

Еще один фактор, не позволяющий давать уже сейчас уверенные прогнозы на президентские выборы – фактор времени. Итоговые расклады будут зависеть от того, насколько эффективно каждый из кандидатов использует оставшиеся год и пять месяцев. И здесь Кличко может попасть в ловушку, которой в свое время не избежали Марчук и Яценюк. Неопределенность и недосказанность позволяла им поддерживать достаточно высокий уровень рейтинга, но по мере развития кампании, когда один регион страны все больше признавал кандидата «своим», другой тут же начинал воспринимать его как чужого. При том, что у «своего» региона к этому времени уже имелся собственный фаворит – Кучма в случае с Марчуком и Тимошенко в случае с Яценюком.

Похоже, именно неопределенность ситуации с первым туром делает Виталия с тактической точки зрения больше коллег заинтересованным в выдвижении единого оппозиционного кандидата. Но не только она. Есть еще проблема ценза оседлости – кандидат в президенты должен в течение последних десяти лет проживать на территории страны. А не все заинтересованные стороны уверены, что Виталий Кличко соответствует этому критерию. Принятие скандальной поправки в Налоговый кодекс и последующее объявление ее фальшивой не склонило окончательно чашу весов на сторону той или иной точки зрения.

«Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня», - настаивал герой «Собачьего сердца» профессор Преображенский. Бумажка же, вызвавшая нешуточный скандал и фактически спровоцировавшая заявление Виталия, таковой не является. Она могла быть лишь еще одной бумагой на столе Центризбиркома в стопке прочих, ставящих под сомнение право Кличко баллотироваться. И лежала бы напротив другой стопки бумаг, это право доказывающих.

Имеется ли в одной из этих двух стопок бумага «окончательная», мы можем лишь догадываться по косвенным признакам. А судя по ним – ни одна из сторон такой бумагой не располагает. Регионалы сейчас больше упирают на смешные попытки выставить Виталия главным виновником бедности отечественных пенсионеров. С учетом личностей спикеров, которые это озвучивают, попытки выглядят еще смешнее. Сторонники Кличко в ответ скатываются в бессодержательный патриотический пафос, что заставляет подозревать дефицит более серьезных аргументов.

Выгодно ли одной из сторон такую бумагу иметь, но не предъявлять широкой публике в данный момент, держа на будущее как припрятанный козырь? Скорее нет, чем да. Чем ближе к выборам регионалы попытаются снять с гонки Кличко, тем сомнительнее будет выглядеть такой шаг в глазах электората и заграницы. Особенно без предварительной долговременной обработки в этом направлении общественного мнения, которому эти самые доказательства нужно бы предъявить. А некрасивая возня вместо честной конкуренции не понравится большинству избирателей, независимо от их политических взглядов, что практически гарантированно снизит результат Януковича. И желание сначала как следует перессорить оппозиционеров, а уж потом избавиться от одного из них, сделав другого естественно заинтересованным в этом, - сложная и неблагодарная комбинация.

В лагере Кличко это должны понимать и теоретически могли бы придерживать имеющиеся окончательные аргументы, пока провал противника не станет всем очевидным. Но и тут хватает подводных камней. Во-первых, сложнее наращивать рейтинг, не убедив электорат в юридической бесспорности претензий на президентство. Во-вторых, количество протестующих у Качановской колнии, Харьковской железнодорожной больницы или в палаточном городке на Крещатике способно развеять иллюзии любого политика на предмет готовности народа отстаивать его попранные права. Тут статус единого кандидата мог бы стать хорошим подспорьем, побуждая политических союзников бороться за тебя, как за себя. Но им прямой выгоды нет – они и сами во втором туре Януковичу на данный момент не проигрывают. Кроме, конечно, Тягнибока.

Игорь Гридасов