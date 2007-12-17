Неизвестную картину Сурикова ровенский коллекционер выставит на интернет-аукцион

Ровенский коллекционер, который случайно приобрел в одном из комиссионных магазинов Львова картину неизвестного художника за сто гривен, вскоре может разбогатеть, продав ее за несколько сотен тысяч долларов США.

Эта картина, как оказалось позже, принадлежит кисти известного российского художника Василия Сурикова, автора знаменитых полотен «Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Переход Суворова через Альпы", "Меншиков в Березове", "Покорение Сибири".

Как передает корреспондент УНИАН, картину под условным названием «Паломница» продемонстрировали журналистам знакомые ее ровенского владельца, который, по известным причинам, пожелал остаться неизвестным. Эта картина заинтересовала коллекционера тем, что, судя по дате, замеченной в углу, была написана в 1892 году. Позже, уже дома, он стер многолетнюю грязь и увидел подпись «В.Суриков».

Новый владелец картины обратился к одному из лучших реставраторов страны, и после его стараний она приобрела теперешний свежий вид. Сомнения относительно авторства развеяли эксперты из львовского Музея имени Олексы Новакивского, которые установили, что полотно действительно принадлежит кисти Василия Сурикова.

В настоящее время коллекционеры из многих стран мира ищут контакты с владельцем картины, желая приобрести это произведение искусства. Полотно хранится в одном из банков.

Как стало известно из неофициальных источников, один из интернет-аукционов ведет переговоры с ровенским владельцем о продаже картины, предложив ему 100 тысяч долларов США. Однако ее владелец, осознавая, что она стоит значительно дороже, пока не соглашается. Последующую судьбу полотна может определить интернет-аукцион, который запланирован на 21 декабря.