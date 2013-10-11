Легенда без номера

Хочу сказать пару слов вдогонку бою Владимир Кличко – Александр Поветкин. Там, конечно, и без меня слов уже больше, чем нужно. Но все же я хочу – как спортивный журналист, десяток лет освещающий карьеру братьев Кличко, как член официального фан-клуба братьев Кличко, просто как компетентный болельщик.

Мне уже доводилось писать, что спортивная составляющая московского боя намного уступала его внешней атмосфере. Поветкин, при всем уважении, не тот соперник, который в состоянии доставить трудности Кличко-младшему. Что и наглядно показал сам бой.

Зато какие пропагандистские навороты творились вокруг этого в принципе обычного спортивного матча. Вспомнилось, что еще в 2008 году, когда Владимир и Александр должны были встретиться в Германии (тогда бой не состоялся якобы из-за травмы, полученной Поветкиным на пробежке), в контексте предматчевых мероприятий по Гамбургу вышивали группы поддержки Русского Витязя из ряженных девиц. Уже тогда вокруг хорошего боксера и, скорее всего, нормального парня стали нагнетать пафосный ажиотаж.

Все это превысило все допустимые пределы сейчас – в период обострения отношений Украины и России, связанного с грядущим подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС. Бой Поветкина с Кличко в Москве становился уже противостоянием добра и зла, наших и чужих, патриотов и космополитов. Пока об этом шипели только фанаты в соцсетях, это было полбеды. Но когда за Русского Витязя стеной встали глыбы российской культуры и шоу-бизнеса, идиотизм перешел на другой уровень.

Ладно, как оно было – все видели. И юмор в том, что разумные люди отреагировали нормально и логично. Зато придурки отвязались по полной программе.

И ключевое слово, главную характеристику поведения придурков дал Александр Розенбаум – жлобство. Именно жлобы не вставали в «Олимпийском» во время исполнения государственных гимнов других стран. Именно жлобство побудило большую часть публики в «Олимпийском» освистать речь Владимира на ринге сразу после его победы. Именно жлобство толкнуло команду Поветкина заявить о том, что они будут требовать дисквалификации рефери. А разве не жлобство – найти виновников поражения Витязя в лице англоговорящего тренера при некачественном переводчике? А совершенно маразматический текст Михаила Задорнова? Правда, там уже больше сработала старческая деменция.

К сожалению, российская мегаломания не предполагает трезвой оценки, самокритики, признания своих ошибок, принесения извинений. О чем вы! В наших бедах виноваты все, кроме нас – таких замечательных, духовных, с широкой как портянка душой. Они, злобные недруги, все норовят нам нагадить, где только можно. Америка спит и видит, как бы ущемить. Китай откусить полтерритории мечтает. Хохлы, понимаешь, в Европу норовят уйти, к либерастам. Голландцы, геи обкуренные, за зеленых заступаются. А грузины – так те вообще…

Потому и в спортивной теме ставка только на победу. И в русском спорте расцвели пресловутые скрепы – о Валерии Харламове уже сняли фильм «Легенда №17», где мужественные русские парни сражаются со звероподобными канадскими гадами. Скоро будет изготовлено что-то подобное и о Льве Яшине.

А с Витязем обломчик вышел. Вот ведь незадача. Ну, ничего – герой, выстоял против громадного Идолища Поганого все двенадцать раундов! Чистый тебе Рокки Бальбоа. Хотя нет, Рокки – он же пиндос американский. А Саша – внук Сварога, никак не меньше.

Игорь Левенштейн