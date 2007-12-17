В Славском альпинисты спасли 4 травмированных туристов

Вблизи поселка Славское Сколивского района Львовской области, на горе Тростян, во время катания на лыжах четверо туристов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, альпинисты местного горного поисково-спасательного пункта МЧС оперативно оказали потерпевшим медицинскую помощь и доставили их в больницу.