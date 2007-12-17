В Славском альпинисты спасли 4 травмированных туристов
05:54, 17 декабря 2007Разное
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Травмы получили во время катания на лыжах
Вблизи поселка Славское Сколивского района Львовской области, на горе Тростян, во время катания на лыжах четверо туристов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, альпинисты местного горного поисково-спасательного пункта МЧС оперативно оказали потерпевшим медицинскую помощь и доставили их в больницу.
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