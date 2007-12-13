Украинские политики - сукины сыны, но они НАШИ сукины сыны

МНЕНИЕ

Наблюдать за политическими дискуссиями – дело не для впечатлительных и слабонервных. По крайней мере, психиатры советуют людям, склонным к невротичным реакциям, избегать больших скоплений людей, митингов, поменьше смотреть телевизор. Словом, не принимать к сердцу и не погружаться. А то не выплывешь.

Но куда же здесь в Украине денешься от этих политических реалий? Какой телеканал не включишь – голосуют и шумят. Вчера даже какая-то зрительница прямо из эфира призывала на головы народных депутатов матроса Железнякова. Мол, сколько же можно «іздєваться над людьми».

Вообще-то тревожить без особенной надобности тени мертвых - опасно, могут материализоваться. И неизвестно, в каком настроении будут.

Особенно, когда это не тень, скажем, отца Гамлета, а того таки хрестоматийного матроса-балтийца, начальника охраны Таврического дворце в Петрограде, где в январе 1918 года собрались депутаты Учредительных собраний. Еще была надежда на мирное развитие событий после Октябрьского переворота, но с сакраментальной фразы Железнякова о том, что «караул устал», начались расстрелы демонстраций, репрессии против небольшевистских партий, закрытия газет, и в целом - гражданская война, и наше все, что и до сих пор не отпускает, как тяжелый сон.

А чего собственно ожидать от украинского политикума? Кто сомневается, что это не плоть от плоти нашего родного народа? И почему народные депутаты должны демонстрировать какую-то особенную этику, вести себя в стенах Верховной Рады иначе, чем обычные люди ведут себя на улицах, в очередях, в тесноте городского транспорта? На какое зеркало кивать при этом?

Если люди не могут приучиться мирно сосуществовать в пределах одной квартиры, подъезда, двора, то где гарантия, что они могут достичь какого-то политического консенсуса, прорабатывать и реализовывать какие-то программы или договоренности?

Совсем недостаточно просто закончить Гарвард, чтобы зваться джентльменом, нужна еще иметь таких дедушку и отца, которые закончили бы тот же универ в Гарварде.

Таких в Украине нет. Поэтому других депутатов для нас не будет. Разве что опять призовем каких-то варягов на наши земли или с кем-то воссоединимся. Но и с того ничего хорошего не вышло.

Следовательно, никуда не деться от особенностей национального характера – гетманщина и хуторянство у нас на генетическом уровне. Поляк не может жить без самолюбия, россиянин - без царя в голове, а украинец – без анархического отрицания власти над собой. Забрасывать грязью ближнего, который выбился в гетманы, - это святая и демократическая традиция казачества. Ее неуклонно исповедуем и поныне, считая Верховную Раду в лучшем случае серпентарием, а то и просто «дуркой», где ищут «ширку».

Так, может, в стране не хватает указа об ответственности не только за отрицание Голодомора и Голокоста, но и за отрицание или унижение авторитета институтов государственной власти в Украине? От попустительства охлократическим настроениям предостерегает мировая история развития государства и общества.

И парламент, и Президент, и правительство, и политические партии являются непременными элементами государственного строя, понятное дело. Так же аксиома, что в их деятельности могут быть изъяны, непопулярные решения, но почему позволяем себе поплевывать на них огульно и пренебрежительно, мол, ну и дураки же вы все?

За каждой ошибкой или недостатком стоят конкретные персоны, должностные лица, которые должны за это отвечать, испытывать критику, общественное осуждение.

Возможно, они - сукины сыны, но наши сукины сыны .

Просто мазать дегтем все, что является носителем символов украинской власти на разных ее уровнях - это проявление нигилизма, «отрицаловки», говоря современным сленгом, это означает внутреннюю миграцию, ту же анархическую отстраненность от власти, которая уже не раз приводила украинцев к общественным потрясениям.

Если не уважать свою власть, есть реальная угроза быть приученным или вынужденным уважать чужую. Без вопросов.

Олег Савицкий, г. Киев