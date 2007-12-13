Воздушный шар будет извещать о рождении каждого нового гражданина Украины

Завтра над главной улицей столицы Украины – Крещатиком - будет летать воздушный шар, который будет извещать о рождении каждого нового гражданина Украины.

Как сообщает “Радио “Киев”, изображение младенца, которое будет проектироваться на огромный воздушный шар, поднятый над Крещатиком, будет меняться каждые 1,5 минуты, когда из Интернета будет поступать информация о рождении нового гражданина Украины. Проект имеет название „Самое ценное сокровище” и проводится в рамках фестиваля социальной скульптуры.