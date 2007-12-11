Один из крупнейших российских автопроизводителей "КАМАЗ" до 2012 года полностью обновит свой модельный ряд грузовиков, сообщила пресс-служба компании.

"С введением экологических стандартов "Евро-3" большинство ныне выпускаемых серийных моделей транспортного семейства постепенно будут сниматься с производства. До 2012 года ОАО "КамАЗ" полностью обновит модельный ряд грузовых автомобилей и двигателей "КамАЗ", некоторые образцы будут внедрены уже в 2008 году", - говорится в сообщении.

На первом этапе "КамАЗ" рассчитывает предложить модернизированное семейство автомобилей массой от 22,5 до 25,2 тонны, оснащенных двигателями "Евро-3", на втором - разработать новое семейство автомобилей массой от 18,0 до 26,0 тонны - в соответствии с европейской классификацией.

С 2009 года "КамАЗ" поэтапно освоит принципиально иную систему подачи топлива. Потребители новых автомобилей будут планомерно подготавливаться к переходу на двигатели экологического уровня "Евро-4", введение которого намечено на 2010 год.

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