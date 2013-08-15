Водитель вспыхнул, переливая бензин

Как сообщили УНИАН в ГСЧС в Запорожской области, ЧП случилось 13 августа днем на 430–м километре автодороги Харьков-Симферополь на территории Акимовского района Запорожской области.

«Как выяснилось, водитель переливал бензин из канистры в бак автомобиля «Газель» и зажег сигарету, что, вероятно, и привело к воспламенению паров топлива и возгоранию одежды на человеке. Огонь потушили случайные свидетели происшествия. Они же вызвали «Скорую», бригадой которой 21-летний пострадавший был незамедлительно госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы с ожогами лица, шеи, рук и ног ІІ-ІІІ степени тяжести», - сообщили в ГСЧС.

Сейчас пострадавший продолжает находиться в больнице. Медики квалифицируют его состояние, как тяжелое.

По факту происшествия проводится проверка.