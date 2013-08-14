Спасатели выловили степную гадюку в частном доме

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в области, 12 августа от местного жителя поступило сообщение, что к нему в дом заползла змея. Спасатели при помощи подручных средств выловили змею длиной более 40 см.

Как выяснилось во время осмотра, пресмыкающееся оказалось степной гадюкой. Сотрудники ГСЧС вывезли ее за город и выпустили в лесополосе.

Справка УНИАН. Степная гадюка — вид ядовитых змей рода гадюк семейства гадюковых, обитает в Европе и Азии, в том числе и на территории Украины. Занесена в Красную книгу Украины.