Сегодня Международный день левшей

Массовое движение левшей, сообщает РИА Новости, началось в 1980 году с митингов в США в защиту уволенного полицейского Франклина Уинборна. Он, как левша, носил кобуру слева, тогда как, согласно уставу, должен был носить ее справа.

День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Левши составляют от 3% до 10% человечества.