Женщина забыла 2-летнего ребенка на улице и сообщила о похищении

Как рассказала УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, 8 августа в Дрогобычский горотдел милиции обратилась 23-летняя жительница Дрогобыча, которая сообщила, что неизвестные похитили ее двухлетнего ребенка, а саму ее ограбили.

“Проверяя указанные заявительницей факты, милиционеры установили, что в тот день молодая мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина обменяла собственные вещи на водку, а также, находясь в состоянии опьянения, оставила своего малолетнего ребенка на улице, на территории одного из комплексов отдыха, где ее нашли работники указанного заведения. Ребенок здоров, ему ничего не угрожает”, - рассказала Добровольская.

О потерявшемся собственном ребенке и вещах, которые обменяла на водку, женщина не осмелилась рассказать в милиции, поэтому выдумала историю об ограблении и похищении. По данному факту сотрудники Дрогобычского городского отдела милиции проводят проверку.