В Одессе автомобиль врезался в здание киностудии

01:36, 06 августа 2013
Разное
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В Одессе прошлой ночью автомобиль врезался в здание киностудии, два человека госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Одесской области.

Водитель, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проспекту Гагарина в сторону Французского бульвара, вовремя не сделал поворот и врезался в здание Одесской киностудии.

Водитель и пассажир госпитализированы. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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