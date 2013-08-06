В Одессе автомобиль врезался в здание киностудии

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Одесской области.

Водитель, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проспекту Гагарина в сторону Французского бульвара, вовремя не сделал поворот и врезался в здание Одесской киностудии.

Водитель и пассажир госпитализированы. Автомобиль восстановлению не подлежит.