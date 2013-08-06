В Одессе автомобиль врезался в здание киностудии
01:36, 06 августа 2013Разное
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В Одессе прошлой ночью автомобиль врезался в здание киностудии, два человека госпитализированы.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Одесской области.
Водитель, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проспекту Гагарина в сторону Французского бульвара, вовремя не сделал поворот и врезался в здание Одесской киностудии.
Водитель и пассажир госпитализированы. Автомобиль восстановлению не подлежит.
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