Универсиада-2013: цена победы

Министр молодежи и спорта Украины отчитался об успехах украинских спортсменов в Казани. Напомню, что на XXVII Всемирных летних студенческих играх сборная Украины завоевала 77 наград, по общему количеству медалей разделив третье место с Китаем. Наверное, было бы чему порадоваться, если бы не...

Универсиада во всем мире воспринимается как соревнование именно для студентов. Тех, кто может даже и не связывает свою будущую жизнь с профессиональным спортом, но сейчас, как оказалось, волею судьбы добивается в своем колледже, институте, университете, отличных успехов именно в спортзале. В качестве премии ему и выписывается путевка на большой праздник. Именно - праздник, коим и должна быть Универсиада. Еще одна категория людей, которые туда едут из "нормальных" стран, это – будущие профессиональные спортсмены. Они также учатся, имеют крайне малый опыт соревновательной борьбы на высоком уровне, но большие амбиции в ближайшем будущем. Они едут на Универсиаду уже с конкретной целью: победить, "засветиться" перед агентом, который поведет его в мир профессионального спорта. Наконец, просто удовлетворить свои амбиции, как минимум, на уровне студенческого спорта.

Универсиада же в глазах нашего руководства – это гипертрофированная ответственность, неуемное желание кому-то что-то доказать, наконец, абсолютно искренняя вера в то, что эти соревнования стоят чуть ли не на одном уровне с Олимпиадой, не говоря уже о каких-нибудь там чемпионатах мира и прочее.

В итоге, получается, что финансирование подготовки спортсменов на Универсиаду составило ни много, ни мало – 5,4 млн. гривен (самый большой бюджет за последние 20 лет), а делегацию спортсменов в Казани, помимо прочих, составляли 4 олимпийских чемпиона и 5 призеров Игр, 2 чемпиона мира и 13 призеров чемпионатов мира, 12 чемпионов Европы и 34 призера европейских чемпионатов.

И так получилось, что американские студенты дурачились перед камерой независимо от результата, посылая привет из далекой России родным и близким. Они были абсолютно расслаблены, раскованы и всем своим видом демонстрировали, что приехали на фестиваль, чем, собственно говоря, и является Универсиада. В то время как наши, сцепив зубы, с глазами "по восемь копеек" неистово боролись за награды. И было ведь за что бороться. Помимо "кругляшей" от организаторов Универсиады, украинское государство им пообещало по 20 тыс. грн. за золото, 15 - за серебро и 10 - за бронзу. Конечно, с олимпийскими премиальными это сравнить трудно, но ведь деньги в любом случае лишними не бывают.

Далеко не во всех видах спорта люди могут позволить зарабатывать себе миллионы. Теннис, гольф, бокс, игровые футбол, хоккей, баскетбол, бейсбол... Но даже в этих видах украинских атлетов мирового уровня очень мало. А, соответственно, финансово независимых спортсменов у нас в стране – наперечет. Гораздо больше тех, кто, уже добыв себе славу, до сих пор ищет, где заработать лишнюю копейку. И это тоже лишний козырь в руках отечественного спортивного руководства при формировании команды.

Что до студентов... В киевском инфизе и прочих спортивных и даже непрофильных вузах страны учится достаточное количество молодых людей (по регламенту Универсиады предельный возраст спортсмена - 28 лет) которые показывают достаточно неплохие результаты. Не всем повезло в этой жизни выйти на дорогу большого спорта. Кто-то не нашел в нужный момент спонсора, кто-то не вовремя получил травму, кто-то не ужился характером с тренером "решающим все". В глазах нашего спортивного руководства они не заслужили себе места на Универсиаде. Не заслужили, потому что они нормальные студенты, ничем не выдающиеся. Именно такие, которые и должны ездить на Универсиады.

А это значит, что они лишний раз упустили шанс заявить о себе. Поехать на соревнование и попытаться выиграть медаль. А потом, может быть, выиграть и что-то более достойное, на соревновании другого уровня. Поэтому давайте не будем мечтать о наплыве олимпийских наград в ближайшем будущем. Откуда им взяться, если молодых и перспективных у нас не берут даже на Универсиаду?.. Предпочтение – только проверенным и опытным.

Кирилл Стадниченко